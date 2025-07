Otthon Start: az ördög a jogviszonyban van

kormányrendelet;lakáshitel;társadalombiztosítás;részletek;Otthon Start Program;

2025-07-22 18:15:00 CEST

Elemzők szerint egy éven belül 15-20 százalékos áremelkedés jöhet a lakáspiacon, ami miatt a célközönség egy része egyszerűen nem tud élni lehetőséggel. Van más buktató is.

Megjelent a 3 százalékos otthonteremtési hitel részletszabályait tartalmazó kormányrendelet, amelyet szeptemberi hatályba lépése előtt még társadalmi egyeztetésre bocsátottak. A finomhangolással azonban nem hárul el a legnagyobb kockázat, hiszen a program szülte keresletrobbanás miatt árazódik ki a célközönség egy része. Elemzők szerint ugyanis a mellékhatás egyértelmű és azonnali: az Otthon Start fél éven belül akár 10 százalékos, egy éven belül pedig 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet. Bevezetését és időzítését a választások közelségén túl más nem indokolja, ugyanis - mint azt a GKI Gazdaságkutató közölte - 2024 vége óta a piac fokozatos lehűlésének irányába mutatott minden meghatározó tényező, ami az árak stagnálásához vezetett volna. Ráadásul a kedvezményezetti kört és kritériumrendszert a lehető legtágabbra rajzolták, korábbi és jelenlegi résztulajdon, házastárs vagy élettárs ingatlanja sem kizáró ok.

Több tízezer fiatal megfelelő otthonhoz való jutását, első saját lakásuk megvásárlását segítheti elő a következő években az Otthon Start Program - összegezhető a Miniszterelnökség honlapján közzétett kormányrendelethez mellékelt közlemény lényege. Noha fiatalokról van szó kezdettől, valójában nincs életkori megkötés továbbra sem, és nem kerültek bele a rendeletbe sem a meglévő, sem a vállalat gyerekek.

A frissen és konkrétan felsorolt részletek többsége nem új, az eredetileg bejelentett programterv tartalmával megegyezően 25 évre igényelhető, 50 millió forint összegű, a teljes futamidőre rögzítetten, fix 3 százalékos kamattal kínált kölcsön lehetőségét biztosítja a szeptemberben startoló hitelprogram majd. A kedvezményezetti körbe beletartozik mindenki, aki építkezik, új vagy használt ingatlant vásárol az országban bárhol. Megkötés csak az ingatlan értéke, ami lakás esetén maximum 100 millió, családi ház esetén pedig - az eredetileg tervezettnél nagyobb - legfeljebb 150 millió forint lehet, viszont a 1,5 millió forintos négyzetméterár, mint korlát, megmaradt. A lakásprogramhoz kapcsolt hitel igénylésénél 40 év felett is elegendő lesz akár már 10 százalékos önerő a banki gyakorlatban ennél idősebbeknél elvárt 20 százalék helyett. (Ezzel érdemes óvatosan kalkulálni, mert a bank nem a vételár, hanem a hitelbiztosítéki érték alapján hitelez, ami alacsonyabb lehet.)

A legérdekesebb, hogy mit tekint a kormányrendelet első lakásnak, azaz a résztulajdon, és a régi ingatlantulajdon terén alkalmazott főszabály. E szerint a hitelre minden olyan személy jogosult, aki a hitel igénylésekor és az azt megelőző 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal." Immár azok is, akik az igényléskor vagy az azt megelőző 10 évben 15 millió forintot meg nem haladó értékű belterületi ingatlannal vagy tulajdoni hányaddal rendelkeznek vagy rendelkeztek. Itt sincs még vége, mert akinek legfeljebb egy belterületi ingatlanban van 15 millió forintnál magasabb értékű, de az 50 százalékos hányadot meg nem haladó tulajdona, ugyancsak élhet az Otthon Start hitelével. Miként a bontásra ítélt ingatlanok és egyes esetekben a haszonélvezettel terhelt ingatlanok tulajdonosai, sőt, azok a házastársak vagy élettársak is, akiknél csak az egyik fél felel meg a tulajdoni viszonyokra vonatkozó feltételeknek. (Kérdés, hogy miután a hitelt együttesen is igényelhetik, a feltételeknek megfelelő fél, vagy mindkettejük egyenlő arányban lesz tulajdonos az újonnan vásárolt ingatlanban.) Az új program kombinálható más állami otthonteremtési támogatásokkal, akár a CSOK Plusszal is, az állam egyedül az ötéves elidegenítési tilalmat köti ki és bérbe sem adható az ingatlan.

Az Európa éllovasának számító magyarországi lakásár-emelkedés aligha fékez majd a jelentős volumenű, kedvezményes kamatozású források megjelenése után - derül ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséből. Mint megfogalmazták, a program az első lakásra váró, kevés önerővel és törlesztési képességgel rendelkező fiatalokat hozza még nehezebb helyzetbe, hiszen további áremelkedést generál. A legszélesebb kört a nagyobb léptékű, alacsony rezsijű bérlakásépítési program segítené, ha nem a tulajdonhoz juttatást, hanem a lakhatási problémák megoldását akarná valóban orvosolni a kormány.

Egy kizáró ok

Az Otthon Start Hitel eleve is könnyített feltételeit az Orbán-kormány tovább lazítja: 15 millió forintnál kisebb értékű ingatlannal akár rendelkezhet is a hiteligénylő (tehát már nemcsak első ingatlan vásárlását támogatják), továbbá immár az sem akadály, ha korábban volt ennél nagyobb értékű ingatlan is a birtokában, mert ezt is csak tíz évre visszamenőleg vizsgálják.

A feltételek között van azonban egy, amely így is széles rétegek számára elérhetetlenné teszi az új lehetőséget. Nevezetesen hogy a hiteligénylőnek kétéves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie, ilyen jogviszonyt viszont csak a főállású munkavégzés, az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység, illetve az egyéb járulékkötelezettséggel járó jogviszony jelent. E szerint azok, akik bármilyen oknál fogva hosszabb-rövidebb ideig saját maguk fizetik a tb-jüket, nem felelnek meg ennek a feltételnek.

A hitelfelvétel szempontjából ez hátrányosan érinti azokat is, akik még nem dolgoznak két éve, és azokat is, akiknek az elmúlt két évben bármilyen okból egy hónapnál hosszabb ideig (ennyi türelmi idő van) nem volt állásuk, és ezért saját maguk fizették a tb-jüket. Tehát ha például valaki felmondott a munkahelyén vagy neki mondtak fel, és csak két hónap múlva tudott újra elhelyezkedni, vagyis szünetelt a társadalombiztosítási jogviszonya, az nem felel meg a feltételeknek, hiába fizette a kimaradó időszakban saját maga a tb-t, akkor sem igényelheti az Otthon Startot. Márpedig ha emiatt csak hónapokkal, esetleg évekkel később tudja felvenni a kölcsönt, azzal hátrányba kerül, hiszen szakértők véleménye szerint épp ez az új hitellehetőség a lakásárak emelkedését fogja eredményezni.

A bankok beérik azzal, ha az igénylő három hónapnyi folyamatos munkaviszonyt és ezzel együtt tb-jogviszonyt, valamint megfelelő jövedelmet igazol. Ha a pénzintézeteknek ez az ingatlanfedezettel együtt elég biztosíték, akkor az Orbán-kormánynak vajon miért nem?