Az ingatlanközvetítő az Otthon Start program pörgette fel ennyire az ingatlanpiacot. Előrejelzésük szerint a kereslet tartós lehet, de az első nagy roham az év végére lecsenghet.
A keresletélénkülés miatt erősödött az eladók pozíciója.
Legalábbis, ha az Otthon Start program keretében vesznek fel hitelt. Szigorítás viszont, hogy ha a lakásvásárló magasabb, a keresetének 60 százalékát elérő eladósodást szeretne, nettó 800 ezer forintos jövedelmet kell igazolnia.
Közzétették feltételeiket az Otthon Start Programmal összefüggésben a pénzintézetek.
A feladott hirdetések száma pedig éves összevetésben 17 százalékkal bővült.
Csak a hitelprogram indul ma, az Otthon Start generálta vásárlások már korábban beindultak, a 3 százalékos kamatot és a 10 százalékos önerőt kihasználni igyekvők már léptek. Határidő nélkül hirdették meg, mégis siet mindenki, aki csak teheti kihasználni az olcsó hitel lehetőségét.
Minden választás más, és minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranzit Fesztiválon. Hozzátette, szerinte ez most a teljes magyar jobboldali közösségnek a felelőssége, a „Zelenszkij-projekt” pedig azzal jár együtt, hogy minden leértékelődik, ami Közép-Európa számára fontos volt az uniós csatlakozásból.
Más kérdéseket sem tisztáztak még, a rendszer indulásakor alighanem dömping várható.
Az Orbán-kormány rendeletben módosította a közjegyzői díjszabást. Egyes ügyeknél akár 50 százalékkal nagyobb díjat is elkér majd ezután a közjegyző, de például az Otthon Start hitel kivételt jelent.
Lakásfelújítási csúcsot hozhat az őszi starttal beígért támogatott hitel, a társasházak korszerűsítése emiatt fékeződhet a piaci szakértő szerint.
Az MNB nem tisztázta, hogy a 41 év felettiek esetében is minimalizálja-e az önerőt, de az alapterület számítását is övezik kérdőjelek.
Eközben nőtt a hitelfelvételi kedv, a befektetési célú vásárlók aránya pedig csökkent.
Megjelent az Otthon Start Program és a többi lakástámogatás összehangolásáról szóló rendelet.
Kíváncsiak arra is, mit gondolnak a választók az Otthon Start programról, korruptnak tartják-e az Orbán-kormányt, valamint hogy hallottak-e már a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról.
Novemberre pedig töredékére eshet a kereslet.
Közvetlenül az új szabályozás megjelenése előtt vette meg mind a két ingatlant.
Az árkorlátok fékezni fogják az árak emelkedését.
Még kérdés, hogy vajon kapnak-e az Otthon Start Program keretein belül új lakást vásárlók akár két-három évre előre hitelígérvényt 3 százalékos fix kamattal.
A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések figyelhetők meg.
Míg a budai kerületekben 2024 júliusában még csak az adásvételek 39 százaléka vonatkozott 70 millió forint feletti lakásokra, addig idén júliusra ez az arány 65 százalékra nőtt.
Amennyiben a beruházások legalább 250 lakás megépítését célozzák.
A miniszterelnök szerint amióta sikerült a cigány közösséggel is egyezségre jutni, nagyon sokan mentek el dolgozni. Orbán azt állította, hogy míg háború van, addig a magyar gazdaság sem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint amire képes lenne. Jó hírként értékelte, hogy a jövő héten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, de eközben szerinte Európa „sértett kisgyerekként ül otthon, és kígyót-békát kiabál” az oroszok elnökére.
A Duna House vezető elemzője szerint ezzel együtt egyre nagyobb arányban jelenhetnek meg a befektetők kiadási céllal a piacon.
Az év elejéhez viszonyítva csaknem 20 százalékkal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.
Az Otthon start Programban a kereslet mellett a lakáspiac kínálati oldalának is szeretne ösztönzőket adni a kabinet. Kérdés, ez lenyomja-e az Európai Unióban amúgy is rekordmagasan növekvő árakat.
Akcióterv készül, jönnek az Otthon Start Programirodák is. Sztárvendég: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
Budapesten a 40 négyzetméternél kisebb garzonok, valamint a 40-80 négyzetméteres lakások, míg a kisebb városokban és községekben a 80-120 négyzetméteres házak a legnépszerűbbek.
A befektetési szakember szerint a pont a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek nem járnak jól az Orbán-kormány 3 százalékos kamatú lakásvásárlási hitelével, és a program felhajtja majd az árakat is.