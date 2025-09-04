Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, van még egy utolsó lehetőség a „Zelenszkij-projekt” megállítására

Minden választás más, és minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranzit Fesztiválon. Hozzátette, szerinte ez most a teljes magyar jobboldali közösségnek a felelőssége, a „Zelenszkij-projekt” pedig azzal jár együtt, hogy minden leértékelődik, ami Közép-Európa számára fontos volt az uniós csatlakozásból.