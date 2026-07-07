A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel vége a lázári titkolózásnak.
Elemzők szerint egy éven belül 15-20 százalékos áremelkedés jöhet a lakáspiacon, ami miatt a célközönség egy része egyszerűen nem tud élni lehetőséggel. Van más buktató is.
Egészen más megfejtése is lehet a 85 hektáros telekügyletnek, mint az emírségekbeli arab befektetők helyzetbe hozása. A szerződés passzusai különös részleteket rejtenek, amelyekkel csak a magyar állam és a magyar adófizetők járhatnak rosszul.
A jogi képviseletét ellátó ügyvéd szerint a fiatal hamarosan vallomást tesz a rendőrségen.
John Drake helyi rendőrfőnök elmondása szerint a támadást gondosan megtervező 28 éves Audrey Hale „neheztelése” játszhatott szerepet az ámokfutásban, amelyben hat ember, köztük három gyerek vesztette életét. Végzett az igazgatóval is.
A gyerek az anyja által legálisan tartott 9 mm-es Taurus pisztollyal lőtt rá tanárára. A 25 éves tanárnő továbbra is kórházban van.
A Check24 energiaárakkal foglalkozó portál szerint a tervezett, kilowattonkénti 12 eurócentes gázársapka – amely az alapfogyasztás 80 százalékáig lenne érvényes – 1056 eurónyi megtakarítását jelentene évi 20 ezer kilowattos fogyasztás mellett egy átlagos háztartás számára.
Meghatároztak egy limitet, ameddig a gázt és a villanyt mindenki rezsicsökkentett áron kapja. Az áram árát „csak” megduplázzák.
A kormány rendeletben is rögzítette, hogy 3,5 millió embert beoltottak koronavírus ellen.
Nem jár a támogatás azoknak a házaspároknak, ahol mindkét fél elvált, és egyiküknek van gyereke. A 40 éves felső korhatár viszont csak a nőkre vonatkozik - ezt jó hírnek szánták, de diszkriminatívként is felfogható.
Brunner Tamás. P. László ügyvédje a Pesti Srácoknak nyilatkozva elmondta: védence a kihallgatásán hangsúlyozta, hogy a robbantással nem az volt a célja, hogy bárkit is megöljön.