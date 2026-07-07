Újabb "apró betűs részek" derültek ki a fiatal házasok kölcsönéről

Nem jár a támogatás azoknak a házaspároknak, ahol mindkét fél elvált, és egyiküknek van gyereke. A 40 éves felső korhatár viszont csak a nőkre vonatkozik - ezt jó hírnek szánták, de diszkriminatívként is felfogható.