Az első gazdaságpolitikai lépesek között a korrupcióellenes intézkedéseket és az uniós támogatások megszerzését jelölte meg Magyar Péter. Az euróbevezetés 2030-31-ben esedékes.
Két nappal függetlenségének helyreállítása után nagyszabású vesztegetési rendszert leplezett le Ukrajna két antikorrupciós ügynöksége, ékesen bizonyítva létjogosultságát.
Egy törvénymódosítás gyakorlatilag főügyészi irányítás alá rendeli az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodát és a Különleges Korrupcióellenes Ügyész Hivatalát is. Bár az ukrán elnök szerint csak az orosz beavatkozási kísérletek ellen akarnak fellépni, az új jogszabálytól az Európai Bizottságnak sincs elragadtatva.
Egy lapunkhoz eljutott tájékoztató szerint a tréning célja olyan élményalapú módszerek átadása, amelyek „elősegítik a belülről fakadó szabálykövetés, a megfelelő értékrend és etikus viselkedési formák” kialakításához és megerősítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztését.
Az orosz hatóságok egymás után "semlegesítik" a korábban a korrupció ellen küzdő, most bebörtönzött ellenzéki vezető „harcostársait”.
Mi, hírfogyasztó magyarok hajlamosak vagyunk évente ismétlődő abszurd kabarétréfaként olvasni a képviselői vagyonbevallásokat. Pedig a nyilatkozattétel célja elvileg nem az, hogy a politikusok évről évre elképesztő hazugságokkal szórakoztassák a közvéleményt. Nyugaton, a régi működő demokráciákban is csak lassan látták be a döntéshozók, hogy a korrupcióellenes harcban kevés az úri becsületszó.
A pekingi vezetés ezúttal nem tud külső ellenségre mutogatni.
Teljesen új vezetést kapnak a román bűnüldözési csúcsszervek, köztük a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), a nemzetközileg nagy tekintélyt szerzett, 2018 nyaráig Laura Codruta Kövesi által vezetett testület.
Lemondott hivataláról Florin Iordache, a román szociálliberális kormány igazságügyi minisztere csütörtökön, annak a - büntetőjog korrupcióellenes szigorán enyhítő - sürgősségi kormányrendeletnek a kezdeményezője, amely nagyszabású korrupcióellenes megmozdulássorozatot váltott ki országszerte.
Hszi Csin-ping kínai elnök számára igazán kapóra jött az ENSZ New York-i közgyűlése, hiszen amerikai körútja során, illetve az amerikai városban összegyűlt állam- és kormányfőknek azt bizonygathatta, hazájában nem akkora a baj, mint az kívülről tűnik. Kína ugyan a befektetők és a nagy külföldi cégek Mekkája volt, most azonban mintha valami megtört volna az országban. Peking egyre sérülékenyebb, amit nemcsak a tőzsdekrach, hanem a tiencsini robbantások is igazolnak. Mi történt Kínával? Van-e összefüggés az esetek között vagy csak véletlen egybeesésről van szó?
Az elmúlt hetekben több magas rangú egyetemi alkalmazottat is őrizetbe vettek Kínában korrupció gyanújával, miután a kormány a felsőoktatásra is kiterjesztette átfogó, hivatali megítélést javító, korrupcióellenes kampányát.