Elkészült a felmérés, nagy többségben vannak azok a magyarok, akik ellenzik az orosz Paks 2-t

2025-07-22 21:32:00 CEST

A nukleáris beruházási terv megítélése is politikai vonzalmak függvénye.

Amíg a fideszes szavazók 72 százaléka támogatja, a tiszások 78 százaléka ellenzi az orosz beruházású új paksi atomterveket – hívta fel a figyelmet a 21 Kutatóközpont által Tordai Bence frakcióvezető megrendelésére ezer fő megkérdezésével június végén készített, reprezentatív felmérésre a Párbeszéd-Zöldek.

Az e két csoporton kívüliek és az összes megkérdezett többsége szintén az ellenzők táborát szaporítja. A kormányváltást remélők hasonló arányban helyeselnék, ha a Fidesz-KDNP feltételezett leváltása utáni új kabinet felmondaná az oroszokkal kötött Paks 2-es szerződéseket, bár e tekintetben a pártnélküliek inkább bizonytalanok. A teljes népességben Paks 2 megépítését 29 százaléknyian támogatják, amihez képest az elutasítottsága 47 százalékon áll.

A fideszesek többsége szerint a beruházás ama, lapunkban kedden megerősített szakmai számítások tükrében is megéri, hogy Paks 2 nettó költsége akár a 20 ezer milliárd forintot is elérheti. A többiek és az összes megkérdezett zöme már csak emiatt is ellenző, míg a pártnélküliek itt is inkább ingadoznak. Míg a Tisza híveinek 82 százaléka szerint a terv túl nagy orosz függőséget okozna és a teljes minta is inkább erre hajlik, a fideszesek 51 százaléka nem tart ilyen hatástól.

A beruházás orosz hátteréről a többség politikai rokonszenvtől függetlenül értesült, bár a pártnélküliek több mint kétharmada erről sem tud. Arra a kérdésre, hogy Magyarországon szükséges-e új atomerőmű, a három lehetőséget nagyjából egyforma arányban választották, bár 36 százalékkal végül az igenek győztek. Míg a fideszesek kétharmada támogató, a tiszások között az ellenzők 43 százalékos tábora a legnépesebb. Arról, hogy Pakson új atomerőmű épül, a megkérdezettek 71 százaléka hallott. Arra a kérdésre, hogy Magyarországon milyen energiaforrásokat kellene előnyben részesíteni, a megújulókat támogató 57 százalékhoz képest a többi lehetőség – nukleáris, olaj, gáz és szén – támogatottsága elenyésző.

A magyarok megüzenték: nem kérnek a putyini Paks 2-ből – közölte a felmérés kapcsán tegnap Facebook-oldalán Tordai Bence. Az ellenzéki honatya az adatok ismertetésén túl a beruházás leállítására indított petíció aláírására biztatott.

Rákóczi Péter, a beruházás mögött lévő, állami Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója a minap a Spirit FM-en viszont úgy nyilatkozott, hogy „az orosz-ukrán háború hatásaként erősödött Paks 2 társadalmi elfogadottsága”, ami úgymond őket is meglepte.