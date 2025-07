Eget rengető bejelentésre készül Orbán Viktor Tusnádfürdőn, de a futballmeccsre nem megy el

futball;Orbán Viktor;Tusványos;2025;

2025-07-23 05:55:00 CEST

Ma kezdődik a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelynek fő attrakciója Orbán Viktor szombati beszéde. A miniszterelnök programjában még sok az ismeretlen.

Kedd este a nulladik napi koncertekkel kezdetét vette az 2025. évi Tusványos, vagyis a 34. alkalommal megrendezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelynek hivatalos megnyitóját ma délelőtt tartják az erdélyi Tusnádfürdőn. A tábor fénypontja ezúttal is Orbán Viktor szombati beszéde lesz, a szokásos keretben – Tőkés László oldalán, Németh Zsolt moderálásával –, amelyről az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján azt mondta, Orbán Viktor nem azzal a szándékkal megy, hogy bele­simuljon a tájba, várhatóan lesz eget rengető bejelentése is.

Az eredetileg a magyar–román párbeszéd fórumaként indult táborba – a szervezők múlt heti sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint – román politikust nem hívtak meg. A magyarországi ellenzéki pártok is szelektíven kaptak meghívót. A beharangozó sajtótájékoztatón Popa Ilona, a tábor erdélyi fő szervezője azt mondta, a Tisza Párt is kapott meghívót, de nem Magyar Pétert, hanem Tarr Zoltánt hívták meg (aki viszont nem tesz eleget a meghívásnak). Szavaiból nem derült ki egyértelműen, mely magyar parlamenti pártok kaptak meghívót az eseményre, csak annyi, hogy a pártpolitikai kerekasztal-beszélgetésen az MSZP-t Molnár Zsolt, az LMP-t Kanász-Nagy Máté képviseli majd. A többi ellenzéki pártot – Momentum Mozgalom, DK, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Párbeszéd és a Jobbik – vagy nem hívták meg, vagy nem kívánnak részt venni.

A 2025-ös tábor mottója a „Ránk számíthatsz!”, a politikai panelbeszélgetések zöme pedig a háború és béke, az Európai Unió jövője és a nemzeti kisebbségek jogvédelme körül forog, de nem marad ki a jövő évi magyarországi parlamenti választás vagy a parajdi sóbánya tragédiája sem. A politikai programok és meghívottak összeállítása kapcsán az erdélyi fő szervező a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a helyieknek ebben nincs döntő szavuk, ők a logisztikai részt koordinálják, elmondhatják a véleményünket, de erről a döntést Budapesten hozzák. Popa Ilona azonban hangsúlyozta, hogy aki szeretne, az résztvevőként bármikor eljöhet Tusványosra, amennyiben nem „provokálni” érkezik.

Román politikusok ugyan nem lesznek jelen, de a bukaresti kormány így is képviselteti magát, hiszen az RMDSZ minden minisztere és több vezető politikusa is ott lesz. Az idén Kelemen Hunor RMDSZ- elnök is feltűnik a programban – korábban ő nem szokott részt venni a határon túli magyar vezetők kerekasztalán sem –, Semjén Zsolt miniszterelnökkel tart közös előadást, a külhoni vezetők között azonban ezúttal sem szerepel a neve.

Úgy tűnik, idén is lesz román–magyar kormányfői találkozó. Orbán Viktor korábban hosszú éveken át nem igényelte a román kollégáival való egyeztetést, de az utóbbi két évben – vélhetően az RMDSZ kormányzati szerepvállalására való tekintettel – találkozott az akkor hivatalban lévő Marcel Ciolacu kormányfővel. Kedden a táboralapító Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Sepsi Rádiónak nyilatkozva még csak azt mondta, Orbán „minden valószínűség szerint” találkozik Ilie Bolojan román miniszterelnökkel, az RMDSZ-közeli portál, a Maszol viszont már azt írta, biztosan lesz miniszterelnöki találkozó, ahol ezúttal is jelen lesz Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A találkozó helyszíne még nem ismert, létrejötte azonban azért is figyelemre méltó, mert a 2023-as beszédében Orbán Viktor nyilvánosan gúnyt űzött a román külügyminisztériumból, amely demarsban arra kérte, beszédében tanúsítson visszafogottságot, kerülje a román érzékenységet sértő témákat. (Igaz, Marcel Ciolacu akkori miniszterelnök egy évvel később már hajlandó volt találkozni a magyar kollégával.)

A román sajtót azonban egy­előre az Orbán-vizit egy politikamentes vetülete köti le. Azt valószínűsítik, hogy Orbán Viktor és kormányának több minisztere részt vesz majd péntek este Csíkszeredában a román labdarúgó- élvonalba idén feljutott székely együttes és a Rapid Bucuresti SuperLiga-meccsen. A feltételezés alapja az, hogy az FK Csíkszereda még júniusban hivatalosan kérvényezte a román profi labdarúgó ligánál, hogy a bajnokság harmadik fordulójában, amely egybeesik a Tusványossal, hazai pályán szerepelhessenek. Sajtóinformációk szerint azért, hogy Orbán Viktort is meghívhassák a mérkőzésre. A miniszterelnök az előző években a Sepsi OSK meccsein vett részt tusnádi szereplései alkalmával, de a sepsiszentgyörgyi klub idénre kiesett az élvonalból.

Van miért hálásnak lenniük Az FK Csíkszereda élvonalba jutását nagymértékben segítette az Orbán-kormány. A Golazo azt közölte, hogy 2020–2024 között több mint 25 millió eurót kapott a klub Magyarországról, a helyi hatóságok támogatásával együtt összességében 27,8 millió euró támogatást könyvelhetett el ez idő alatt. Ezen túlmenően a magyar kormány támogatta a csíkszeredai utánpótlás-nevelést szolgáló ugyancsak csíkszeredai Székelyföld Labdarúgó Akadémiát is mintegy 10 millió euróval. A jelenlegi 400 forintos árfolyamon számolva ezen támogatások összege mintegy 14 milliárd forint. A csíkszeredai klub és labdarúgó-akadémia különben nemcsak a Bethlen Gábor Alapkezelő révén részesült támogatásban, hanem az MLSZ és a Mol–Új Európa Alapítványtól is jelentős összegeket kapott.

A Golazo román sportportál maximális kockázatúnak nevezte a péntek esti meccset, és gyakorlatilag biztosra vette Orbán jelenlétét. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azonban a Népszava kérdésére azt válaszolta: a miniszterelnök nem vesz részt a Csíkszereda–Rapid Bukarest labdarúgó-mérkőzésén. Arra nem kaptunk választ, hogy más kormánytagok jelen lesznek-e.

A román sajtóban megjelent aggodalmakat az táplálta, hogy a FK Csíkszereda első otthoni szereplésén, múlt hétfőn a bukaresti Dinamóval találkozott, a rendfenntartóknak könnygázt is be kellett vetniük a fővárosi szurkolók megfékezésére. A találkozón izzott az etnikai indulat mindkét oldalon. Úgy vélték, a magyar miniszterelnök és a kormánytagok jelenléte olaj lehet az etnikai feszültségek parazsára, és az sem zárható ki, hogy a Rapid hírhedt szurkolói kemény magja megpróbál a Csíkszeredától 28 kilométerre zajló Tusványoson is „fellépni”. Bár az idén már csak regisztráció után, névre szóló karszalaggal lehet bejutni a táborba, jövőre a chipes beléptetést is valószínűsítették a szervezők.

A tábornak van saját őrző-védő szolgálata, mindig nagy erőkkel vonul ki a rendőrség is, de minden évben a bukaresti kormányőrség (SPP) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egységei biztosítják a rendezvény azon részét, amelyen már a magyar kormány magas rangú képviselői és Orbán Viktor miniszterelnök is jelen van.

Indulhat a kampány Erdélyben isTranszilván néven elindult Erdélyben egy a közösségi médiára alapozó kommunikációs projekt, amelynek célja az Orbán-kormány üzeneteinek célba juttatása minden korcsoporthoz. A kezdeményezés egyértelműen a Harcosok Klubja és a Megafon ötvözete, létrehozói Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára, volt csíkszeredai konzul és Portik Vilmos korábbi marosvásárhelyi alpolgármester. Portik múlt héten számolt be a kezdeményezésről az Erdélyi Krónikának. Azt mondta, a multimédiás csatorna létrehozásának a fő szempontja a „nemzeti egység megbontására tett kísérletek elhárítása”.