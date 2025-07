A Lázár János vezette minisztérium elismerte, a tárcavezető hasraütésszerűen mondta, hogy 400 milliárdba fog kerülni az M76-os autópálya

Lázár János;Demokratikus Koalíció;Autópálya építés;közérdekű adatigénylési per;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-07-23 14:19:00 CEST

Saját tapasztalatai alapján becsült az építési és közlekedési miniszter – derült ki a Demokratikus Koalíció adatigénylési perében.

Lázár János építési és közlekedési miniszter hasraütésszerűen mondta, hogy 400 milliárdba fog kerülni az M76-os autópálya – tudatta lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció (DK), miután adatigénylési pert indított az ügyben.

Az ellenzéki párt felidézte, a tárcavezető minden idők legdrágább magyar autópályaépítését jelentette be 2023 végén.

„Az M76-os, ami Zalaegerszeget és Keszthelyt kötné össze az M7-essel mindössze 44 kilométeres szakaszon, 400 milliárd forintba fog kerülni az adófizetőknek, azaz kilométerenként több mint 9 milliárd forintot költenének rá. Ez annál is több pénz, mintha a kormány minden egyes kilométeren két felcsúti stadiont építene fel ezen a szakaszon. Mivel ez az ár még a 15 éve tartó fideszes korrupcióhoz képest is kirívó, a DK közérdekű adatigénylési pert indított, hogy megtudjuk: mégis mi kerül ezen ennyibe” – derül ki a közleményből. Azonban a párt szerint a per mára azzal zárult le, hogy

az Építési és Közlekedési Minisztérium azért nem tud semmilyen adatot kiadni ezzel kapcsolatban, mert nincs.

Azaz Lázár János saját minisztériuma ismerte el a perben, hogy a 400 milliárdos árat semmilyen számítás nem támasztja alá, a miniszter hasraütésre mondta be a gigantikus számot. A minisztérium szó szerint így fogalmazott:

„Lázár János nyilatkozata mögött nincsenek minisztériumi számítások, hanem a miniszter úr a saját tapasztalatai alapján (…) becsülte meg ezt a 400 milliárd forintot.”

A Demokratikus Koalíció szerint ide vezetett Orbán Viktor teljhatalma, „a kormány a kétharmad birtokában már arra sem veszi a fáradtságot, hogy ha egy miniszter mond egy számot egy leendő beruházásról, akkor amögött valódi számítások legyenek”.