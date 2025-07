Újabb magyar kilencnyilas

darts;

2025-07-24 08:30:00 CEST

Jagicza Gábor tökéletes leget dobott a Magyar Darts Liga legutóbbi fordulójában. A 38 éves játékos lehet az egyik nagy esélyese a hétvégén kezdődő Hungarian Darts Super League-nek is, melynek győztese indulási jogot szerez a decemberi PDC-világbajnokságra.

A legnagyobb bravúr, ami a dartsban létezik a tökéletes leg, azaz kilenc nyílból elfogyasztani az 501 pontot. Ez sikerült néhány nappal ezelőtt Jagicza Gábornak, aki a Magyar Darts Liga legutóbbi fordulójában az Ascsillán Gergő ellen megnyert fináléban 2-2-es állásnál 180, 180, 141-es köröket dobott.

„Való igaz, ez nem gyakran sikerül magyar játékosnak, a Magyar Darts Ligában most történt meg először – válaszolta a Népszava érdeklődésére Vereczkey Lajos, a Sport TV darts-szakkomentátora. – Voltak már kilencnyilast dobó versenyzőink, nem is egy szerencsére, ettől függetlenül ez óriási dolog egy játékos életében. A Professional Darts Corporation (PDC) versenyein hétről hétre előfordulhat ilyen, mivel ott a világ 128 legjobb játékosa méretteti meg magát, ám ott sem mindig ugyanaz dobja. A klasszisok életében is ritkán fordul ez elő, kivéve a világbajnok Luke Littlert, aki elég sokat behajigált az elmúlt másfél-két évben” – tette hozzá Vereczkey.

Hazánkban először 2001-ben Hatos József dobott kilencnyilast, azóta pedig Major Nándornak, Kovács Patriknak és Melisek Zsoltnak is sikerült ez a bravúr versenykörülmények között. Vereczkey szerint akár több is lehetett, de nehéz dokumentálni egy tökéletes leget, mert Magyarországon a versenyek közül kevés kerül képernyőre, hiszen a közvetítés komoly infrastruktúrát igényelne. Jagicza mostani kilencnyilasát is csak a hatodik kerületi dartsklub ipari kamerája rögzítette.

A Magyar Darts Szövetség korábbi főtitkára elmondta, az elmúlt években a hazai játékosok száma és a színvonala is emelkedett, ugyanakkor a fejlődés üteme elmarad attól, amit korábban prognosztizált, ugyanis azt gondolta, 2020 környékére lesz olyan magyar, aki rendszeresen PDC-versenyen indulhat.

„Bízom benne, most már tényleg egy pár éven belül lesz olyan játékos, aki nemcsak megszerzi a Tour-kártyát, hanem bent is tud ragadni a profi vérkeringésben. Szerintem van nyolc-tíz olyan játékosunk, aki képes lehet erre” – mondta Vereczkey. Hozzátette, ez nem könnyű feladat, hiszen a 18 éves Luke Littler játékát látva egyre többen érzik úgy a világban, hogy a dartsra teszik fel az életüket.

„Azt gondolom, akkor fog érdemben változni Magyarországon is a helyzet, hogyha bizonyos játékosok meglátják azt a lehetőséget, hogy ebből meg lehet élni. Ez persze rengeteg lemondással jár. Az edzésmunkába nagyon sokat kell beletenni és sosem szabad megelégedni” – folytatta Vereczkey, aki szerint itthon többen is hátradőltek, amikor eljutottak arra a szinte, hogy stabilan dobták a 80-90-es átlagot. De hasonló persze a legnagyobb sztárokkal is megeshet, Littler épp a napokban nyilatkozta, ő is kicsit elkényelmesedett, ezért az utóbbi időben nagyon sokat edz.

Vereczkey szerint nagy lehetőség a hazai játékosok számára a hétvégén kezdődő Hungarian Darts Super League, ahonnan kvalifikálni lehet a decemberi PDC-világbajnokságra.

„Sikerült a PDC-vel megállapodást kötnünk, aminek köszönhetően egy magyar játékos biztosan ott lehet majd az Alexandra Palace-ban. A selejtezőben közel 150-en indultak el, a 12 állomásos tornán pedig 64-en vehetnek részt. A ranglista legjobb nyolc helyezettje október 18-án vívja meg a finálét, amelyet reményeink szerint a Sport Tv közvetít majd” – tekintett előre.