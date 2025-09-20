A valóság hipnotikus jellege - Kríziskezelés Garaczi László-módra: flamingókkal

A boldogság képzelőerő kérdése – olvashatjuk a Weszteg című regényben. A regény két főhősének nem kis adag képzelőerőre lenne szüksége, mert épp turbóra járatja a magányt. Garaczi László a nemrég megélt covidos karanténállapotot idézi meg. Nem is akárhogy. Belső monológok sorjáznak, amelyekben egybecsúszik egy szakítás gyászmunkája és a pandémia, jelen és múlt, valóság és virtuális világ, költőiség és mikrorealizmus. A legegyszerűbb, leghétköznapibb történet mellett ott a krimi és a filozofikus esszéprózaversdráma. A szerzővel beszélgettünk.