A 170-es kiszálló hatalmas dolognak számít ebben a sportágban.
Jagicza Gábor tökéletes leget dobott a Magyar Darts Liga legutóbbi fordulójában. A 38 éves játékos lehet az egyik nagy esélyese a hétvégén kezdődő Hungarian Darts Super League-nek is, melynek győztese indulási jogot szerez a decemberi PDC-világbajnokságra.
A meccs színvonaláról árulkodó, hogy az angol versenyző és holland ellenfele is százpontos körátlag felett zárt.
Aki egyszer látta ezt a fejet, többé nem felejti, ahogy vasárnaptól a riválisai sem: a Milton Keynes-ben aratott Masters-győzelmével berobbant a legszűkebb elitbe az angol Stephen Bunting, aki a háromszoros világbajnok legendát verte.
Egyből kiszúrja, ha a százalékok nem stimmelnek. Interjú.
Életében először ünnepelhetett nagy fináléban aratott győzelmet a profi dartsjátékosok világbajnokságán az angol mackó, aki zseniális mérkőzésen verte a holland Michelin babát. Korábban már kiesett a kakastaréjos punk, meg az izomember is, akik nem mesehősök, még ha mesét is írnak. Egy sportág ragyogó meséjét.
Hatodszor verte rommá a konkurenciát a World Grand Prix-sorozatban a hollandok kopasz ásza, a mosolygós Michelin babát idéző Michael van Gerwen.
Komoly meglepetésgyőzelemmel kezdett a rangidős szingapúri, aki már 25. alkalommal szerepel a tornán.
Első nőként Fallon Sherrock egy mérkőzést játszhat a világbajnokság utáni legkomolyabb darts-versenysorozatban, a Premier League-ben. A 25 éves brit versenyző február 13-án Nottinghamben Glenn Durranttel találkozik.
Nagyon mélyről indult a darts-világbajnok Peter Wright, akinek gyermekkorában bujkálnia is kellett édesanyjával.
Mindössze tizenhét évvel ezelőtt nyilvánították hivatalosan is sporttá, miközben már a középkor óta rendszeresen űzik. Igaz, ma is ismert szabályrendszerében akkor még nem játszották. Csak Nagy-Britanniában, ahol a játék született, 6,5 millióan űzik rendszeresen, Magyarországon jelenleg mintegy 1300 igazolt versenyzőt tartanak számon. Mert a darts nálunk is egyre népszerűbb.
Az eddig szinte ismeretlen Rob Cross a sportág legendáját, Phil Taylort győzte le.
A holland darts játékos egy éve Gary Andersont győzte le a világbanjoki döntőben, a csütörtökön kezdődött viadalon immáron harmadszor diadalmaskodna.
Bevezethetik a darts sportágat a magyar közoktatásba - hangzott el a Magyar Darts Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján.