Tavaly még hősök voltak a Kneecap tagjai, a filmjüket Oscarra is nevezték

Következményektől függetlenül az együttes már többször kiállt azért, amiben hisz, és sokkal nagyobb szervezetek eszén is túljárt.

Bár a Magyarországról a szigetes fellépés miatt kitiltott északír raptrió régóta vállal szolidaritást Palesztinával, erről nem esik szó a Kneecap című játékfilmben. A mindenből viccet csináló komédia az elmúlt és az idei év egyik nagy slágere a fesztiválokon, magyarországi forgalmazásban is elérhető: ez volt a tavalyi Budapest International Film Festival záróműve, ezek után mozifogalmazásba is került a magyarhangya gondozásában – ma is vetítik Budapesten. Hovatovább jelen pillanatban kábeltévén is elérhető az HBO csatornáin, illetve az HBO MAX streaming platformon.

A (majdnem) igaz történetet feldolgozó játékfilmben a belfasti tanár JJ és a két drogkereskedő tinédzser Naoise & Liam Óg-al összeáll egy hip-hop bandává. A Kneecap néven, írül rappelő srácok hamarosan az anyanyelvük megmentéséért indított polgárjogi mozgalom valószínűtlen vezéralakjává válnak. A játékfilm érdekessége, hogy a zenekar tagjai önmagukat alakítják. Rich Peppiatt író és rendező - aki filmes-, televíziós- és reklámfilmrendezőként egyaránt ismert - debütáló narratív játékfilmje, a Kneecap világpremierje a 2024-es Sundance Filmfesztiválon volt, ahol ez volt az első ír nyelvű film, amelyet valaha e neves filmes mustrán játszottak, emellett elnyerte a közönségdíjat is. Miután a filmet többek között az SXSW, a Tribeca és a Karlovy Vary fesztiválokra is beválogatták, a Galway Fleadh fesztiválon hazatért Írországba, ahol a legjobb ír film díját nyerte el és végül Írország nevezettje lett a 2025-ös Oscar-díjra, a kampányba a kisebb szerepet alakító Michael Fassbender is beszállt.

Mindazonáltal a siker mögött – csakúgy, mint a filmben – a valóságban is folyamatosan igen eltérő reakciókat eredményeztek. Tavaly év végén például kitört botrány, hogy az akkori londoni konzervatív kormány megakadályozta, hogy a Kneecap turnéja tizenötezer font (csaknem 7 millió forint) támogatásban részesüljön, mert nem értettek egyet a zenekar Egyesült Királyságról alkotott véleményével, amely szerint - mivel republikánusok - úgy vélik, hogy Írországnak és a brit országrésznek, Észak-Írországnak egyesülnie kell.

– Ez nagyon-nagyon ostoba döntés volt a kormány részéről, mert nem lehet valakit törvényesen vallott meggyőződése alapján megkülönböztetni. Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, hogy Egyesült Királyság semmilyen formában ne legyen jelen Írország területén,

ezért beperelték kormányt, és természetesen megnyerték a pert. A pénzt fele-fele arányban két ifjúsági szervezetnek: egy katolikusnak és egy protestánsnak adták. Ez csak egy a sok-sok példa közül az évek során, amikor a Kneecap kiállt azért, amiben hisz, függetlenül a következményektől, és sokkal nagyobb szervezetek eszén is túljárt a furfangjával. Ez az egyik igazán üdítő tulajdonságuk. Imádnak vitákat kavarni, és szórakoztató volt részese lenni ennek – mondta lapunknak Rich Peppiatt a 2024 novemberében történt bírósági döntés kapcsán.

Arra a kérdésre, hogy az ír nyelvért folytatott harcot mennyire tudja segíteni a film, a rendező hangsúlyozta: az ír nyelv több ezer évvel régebbi, mint az angol, és inkább szóbeli, mint írott nyelv, így zenéken, verseken és meséken keresztül öröklődik.

– Ezek a sztorik mindig arról szólnak, hogy ki kell űzni az angolokat. Az angolok mind rohadékok. Erről szólnak a mesék. Néhányuk szerelmes történet vagy hasonló, de mindig visszatérnek az angolokhoz.

Mindig ez a téma. A Kneecap nagyon sokat küzdött az ír mesemondók kánonján belül, és ők a legújabb generációja azoknak, akik előreviszik a nyelvet. Ez vitákat váltott ki az ír nyelvi közösségen belül, mert az elég konzervatív, gyakran kapcsolódik a katolikus egyházhoz, és úgy gondolják, így hirtelen kitalálni szavakat a drogokra, az utcai kultúrára és hasonló dolgokra, nem az ír nyelv rendeltetése. A zenekar emiatt egyfajta kirekesztettséget érzett, amit nagyon érdekesnek találtam, amikor először találkoztam velük. Felmerül a kérdés, hogy ki is a nyelv őrzője? Mondhatja-e valaki, hogy egy nyelv nem alkalmas az ilyen témákról való beszédre? Az én véleményem az volt, hogy nem. A Kneecapnek pedig sikerült sok fiatal embert bevonnia a nyelv tanulásába. Amikor 2019-ben elkezdtem írül tanulni, elmentem egy nyelvórára, ahol talán 10 ember volt a csoportban, öten azért voltak ott, mert már akkor a Kneecap rajongói voltak. Én pedig arra gondoltam, ez őrület. Most meg már az is eszembe jut, vajon hány ilyen osztály létezik, mennyi ember járhat ezekbe, és hányan inspirálódtak a filmből, a zenéjükből, hogy elfogadják a kultúrájukat és az örökségüket, illetve megtanulják a nyelvet.