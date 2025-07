Kovács Zoltán megerősítette, hogy három évre hivatalosan kitiltották a Kneecapet Magyarországról

kitiltás;Kovács Zoltán;Kneecap;

2025-07-24 11:17:00 CEST

„A hivatalos üzenet: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben” – tudatta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

A magyar kormány megtette a lépéseket annak érdekében, hogy megtiltsa a Kneecap belépését az országba – tudatta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az X-en. A döntés indokaként antiszemita gyűlöletbeszédet, valamint a Hamász és a Hezbollah nyílt éltetését emelte ki. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata szerint három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.

„A hivatalos üzenet: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben, és kötelesség a magyar – különösen zsidó közösségek – védelmére. A kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a fesztiválszervezők biztosítsák a magyar törvények betartását és az erkölcsileg megalapozott programokat” – hangsúlyozta. Kovács Zoltán a Kneecap zenekarral kapcsolatban közölte, ez nem pusztán tiltakozás, ez a terror támogatása, a szélsőséges erőszak ünneplése és nyílt antiszemitizmus. „Színpadot biztosítani nekik normalizálja a gyűlöletet és a terrort, valamint kockára teszi a demokratikus értékeket” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Csütörtök reggel elsőként a kormánypárti Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az Orbán-kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltja Magyarország területéről a Kneecap együttest. Az Index az értesüléssel kapcsolatban megkereste a Sziget Fesztivál szervezőit, akik közölték, ők semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak.

Az eddigi tervek szerint az északír trió augusztus 11-én lépne fel a Szigeten, ami nagy közéleti vitát váltott ki: civilek mellett az európai uniós miniszter és a Mazsihisz is kérte a zenekar fellépésének lemondását. Nemrég a fesztivál főszervezője, Kádár Tamás úgy fogalmazott, „Ebben a helyzetben minden döntés sérteni fog valakit. Ha lemondtuk volna a fellépést, az cenzúrának hatott volna, és megerősítette volna azt az érzést, hogy a palesztin szolidaritásnak nincs helye a nyilvánosságban, adott esetben egy újabb antiszemita hullámot elindítva. Ha megtartjuk (és megtartjuk), akkor pedig azok érzik elárulva magukat, akik szerint a Kneecap nem a békét, hanem az egyik oldalt képviseli – egy olyan konfliktusban, amely már így is elviselhetetlenül polarizált”. Hangsúlyozta, hogy a Sziget Fesztivál esetében kizárólag a legfontosabb alapértékekre tud támaszkodni, és semmilyen formában nem fogadják el a gyűlöletbeszédet, így az antiszemitizmust sem, ezt a zenekar felé is egyértelműen jelezték.