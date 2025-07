Nagy István: Bezárult a kapu a Bábolnának ígért kártérítés előtt

vita;Bábolna;Lázár János;kártalanítás;Nagy István;elmaradás;száj- és körömfájás;dögtemető;

2025-07-24 21:52:00 CEST

A tárcavezető szerint nem érte kár a települést a száj- és körömfájás miatti intézkedések során.

– Ha nem gerjesztenék a hangulatot Bábolnán, már senki sem emlékezne erre az egészre – fogalmazott az RTL Híradónak Tusnádfürdőn Nagy István agrárminiszter, aki szerint bezárult a kapu a településnek ígért kártérítés előtt. A tárcavezető szerint egyébként nem érte kár a települést a száj- és körömfájás miatti intézkedések során. Bár Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban egymilliárd forintot ígért kártérítésként a bábolnai önkormányzatnak, száz millió forintot pedig a civileknek, az egyeztetések sikertelenül végződtek.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Horváth Klára független polgármesterrel ugyan tárgyalt a tárcavezető, de felállt az asztaltól, mert szerinte a település vezetője sokkal több pénzt akart. A polgármester a televíziónak azt nyilatkozta, hogy utoljára még Orbán Viktor miniszterelnöknek is írnak levelet, de nem zárta ki, hogy akár pertársaságot is alakíthatnak a kártérítésért. Az ügyben egyébként közleményben tiltakozik az önkormányzat a város Facebook-oldalán.

– Csalódottan értesültünk arról, hogy a döntéshozók sem az egyeztetésekre, sem a kártalanításra tett ígéreteiket nem kívánják betartani. A miniszter által ismertetett álláspont szerint településünket nem érte kár – figyelmen kívül hagyva többek között az erdőírtások, a lakosság körében kialakult bizonytalanság, valamint Bábolna jó hírnevének csorbulása okozta következményeket – írták.

Úgy érzik, a települések és a gazdák továbbra sem számítanak partnernek a döntéshozatalban, véleményünket nem hallgatják meg, magunkra maradnak. Újfent jelezték, hogy nyitottak a kártalanításról, a fejlesztési lehetőségekről és a közös jövő kérdéseiről szóló egyeztetésekre.