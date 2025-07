Európai Unió;Magyarország;kormányrendelet;olajkút;Natura 2000;energiaellátás;

2025-07-25 17:17:00 CEST

Egy, a napokban hatályba lépett kormányrendelet szerint elsőbbséget élvezhet az energiaellátást biztosító szénhidrogén-bányászati tevékenység. Az élővilágra gyakorolt hatás a jelek szerint már nem számít.

Mostantól védett területen is szabad a fúrás, ugyanis a kormány egy július 17-én kiadott rendelettel újraírta a gáz- és olajtermelés szabályait a Natura 2000 védettségű természetvédelmi területeken – írja a Telex. A kormányrendelet olyan kiemelt fontosságú közérdeknek minősíti „az ország energiaellátását biztosító szénhidrogén-bányászati tevékenységet”, azaz a kitermelést, hogy azt akkor is engedélyezhetik védett területen, ha a beruházás „jelentős hatással lehet” az ott élő kiemelt jelentőségű fajokra.

– A rendelet július 20-tól hatályos, és annak ellenére is tartósan velünk maradhat, hogy határozottan ütközik az EU-s joggal és az alaptörvénnyel is – olvasható a cikkben, amely kitér arra, hogy a módosítással érintett, 275/2004-es, Natura 2000-rel kapcsolatos általános szabályokról szóló hazai kormányrendelet uniós jogszabályon alapul. Egy ilyen területet jelentősen akkor lehet lehet károsítani, ha életvédelemről, közbiztonságról, az emberi egészség védelméről vagy éppen az energiaellátásról van szó. Utóbbit alátámasztotta az Európai Bíróság egyik precedens értékű ítélete, amely kiemelte, hogy közérdeknek és nyomós érdeknek is kell lennie annak, ha valaki az egészséges környezet érdekeit felül szeretné írni energetikai célból.

A portál szerint ilyen eset volt, amikor kitört az orosz–ukrán háború és veszélyben volt az ország gázellátása, de ha nincs ilyen veszélyhelyzet, de automatikusan közérdek lenne a gáz- és olajtermelés, az ütközne az EU jogi meghatározásával és céljaival. Mindenesetre a hazai szénhidrogén-termelés a 2021–2022-es energiaár-robbanás és az orosz leválás célrendszerében nagyon felértékelődött. – Kőolajból húsz év után először egymillió tonnánál többet hozott felszínre Magyarország, a tavalyi 1,056 millió tonnás kitermelés azt jelenti, hogy pár év alatt ötödével sikerült növelni a kitermelést. Földgázból pedig 2024-ben 1,893 milliárd köbméter gázt termelt Magyarország, ez is meghaladta a korábbi évek kitermelését.

A több mint 100 természet- és környezetvédő szervezetet tömörítő Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) szerint az olaj- és gáztermelés engedélyezése a Natura 2000 védettségű természetvédelmi területeken alkotmányellenes, mivel ellentétben áll az alaptörvényben rögzített alapvető jogokkal: az egészséges környezethez való joggal, a természeti erőforrások védelmével, valamint a visszalépés tilalmával. A Greenpeace szerint például a potenciális szennyezéseket okozhatják az égéstermékek, a metánszivárgás, por és illékony szerves vegyületek – vagy a rákkeltő benzol, ami rontja az élőhelyek minőségét, hatással van az élőlények anyagcseréjére, szaporodására is. Az MTVSZ közlése szerint készek más szakmai civil szervezetekkel együtt is hazai jogorvoslati fórumokhoz, ombudsmanhoz és Alkotmánybírósághoz fordulni.