tusnádfürdői beszéd;

2025-07-26 10:56:00 CEST

A kormányfő ezután a családtámogatási rendszert dicséri, majd felteszi a kérdést, miért Közép-Európáé a jövő. Szerinte tőlünk Nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalommá alakultak, növekvő muszlim népességi aránnyal. Németországban a diákok 42, Franciaországban a 4 évesnél fiatalabb gyerekek 40 százaléka bevándorlók sarja. Ausztria fővárosában, Bécsben a diákok százaléka 41,2 százaléka muszlim vallású, a keresztények aránya 34,45 százalék. Ez vegyes társadalmakat jelent, a nagyvárosokban belátható időn belül megtörténik a lakosságcsere. – Európa továbbra is migrációs célpont marad, itt már kész fogadóközösségek vannak, amikor majd Afrika is igazán elindul, a Nyugat egy ilyen arányú migrációs társadalommal a testében nem fogja tudni megvédeni saját magát. Tíz év múlva a miniszterelnök legfontosabb feladata lesz, hogy a nyugati határt is megvédje.