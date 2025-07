tusnádfürdői beszéd;

2025-07-26 11:00:00 CEST

Beszélt arról is: van egy átbillenési pont, amely szerinte akkor érkezik el, amikor elfogadják és törvényerőre emelik az azonos neműek házasságát. Ez az állapot a Nyugatot védekezésre képtelenné tette. Szerinte a magyar fiataloknak feladatuk van: megőrizni, amink van, megszerezni, ami még nincs, de kell, és nemet mondani arra, amire nincs szükségünk. – Most majd eldől, hogy milyen szülők voltunk - állapítja meg, ezzel zárva is a 2025-ös tusnádfürdői beszédét.