„Nem kapok levegőt, uram!” – Jogvédők vitatnak egy rendőri fellépést Budapesten

Angyalföld;parkoló;rendőri intézkedés;férfiak;ittasság;rendőri túlkapás;

2025-07-27 11:13:00 CEST

Az rendőrök egy garázda miatt hívták ki egy dohánybolthoz, de a az elkövető elszaladt. A járőrök üldözés helyett inkább a közelben álldogáló részegeket kezdték igazoltatni.

Három ittas férfit vittek be a rendőrök egy budapesti XIII. kerületi dohánybolt közelében lévő parkolóból, az intézkedés közben bilincset és gázspray-t is használtak – számolt be egy még csütörtökön történt, jogvédők által is vitatott esetről az RTL Híradó. A rendőri intézkedést egy járókelő vette videóra.

– Egy ember már a rendőrautóban, megbilincselt társára egy rendőr vigyáz a kocsi mellett, egy harmadik férfi pedig telefonra veszi a történteket. Utóbbi, úgy tűnik, nem tetszik egy másik rendőrnek, aki kiveszi a férfi kezéből a mobilt, majd kiabálni kezd – közvetítette utólag a videófelvétel alapján a napokkal ezelőtti esetet a televízió riportere. – Állj oda az autóhoz! Utolsó felszólítás, állj oda! – kiáltja az említett egyenruhás a videón, majd egészen közelről arcon fújja gázspray-vel a férfit, hátra tekeri a kezét, majd megbilincseli. A kényszerintézkedés alatt álló ember többször is segítséget kér: „Nem kapok levegőt, uram!” A rendőr azonban hajthatatlan, percekig a motorháztetőre nyomva tartja, állítólag erősítésre várt – hangzott el a riportban.

A hatóság magyarázata szerint a közeli dohányboltban a konfliktus előtt egy ismeretlen garázdálkodott, akire rendőrt hívtak, de mire kiértek, a férfi elszaladt, csak az intézkedés alá vont három férfi álldogált a parkolóban. A dohánybolt eladója nem nyilatkozott az RTL-nek, de azt elmondta, hogy mindhárman nagyon részegek voltak, és trágár szavakkal kiabálni kezdtek a rendőrök láttán. Ekkor kezdték el őket igazoltatni, de felszólításra sem adták át a papírjaikat.

A televíziónak a Magyar Helsinki Bizottság egyik ügyvédje, Ivány Borbála nyilatkozott, aki szerint a felvételen látszik, hogy az egyik rendőr elvesztette a türelmét a kamerázó férfi láttán. – Amíg a kamerázás nem zavarja az intézkedést, azt meg lehet tenni, az nem ad okot az túlzó fellépésre – tette hozzá. A rendőrség megkeresésre annyit közölt, hogy a férfiak ellenálltak az intézkedésnek: „Mindhármójukat előállították, alkoholszondát alkalmaztak, ami ittasságot mutatott ki. Velük szemben garázdaság szabálysértés miatt indult eljárás.” Az RTL Híradó úgy tudja, a rendőrség belső vizsgálata szerint szabályos és arányos volt az intézkedés.