Sok az ittas vezető

Az első negyedévben Szlovákiában 1284 esetben ítélt a bíróság olyan ittas vezetőkről, akiknél több mint egy ezrelék alkoholt állapítottak meg – írta a bumm.sk. Függőséget okozó szer hatása alatt való veszélyeztetés bűntette miatt ebben az időszakban 38 embert ítélt el a bíróság, az átlagos szabadságvesztés ideje 6 hónap. Feltételes börtönbüntetést 682 esetben adtak az elkövetőknek. 57 esetben kötelező munkára ítélték azokat, akik alkoholos mámorban vezettek. Az elemzést az igazságügyi minisztérium statisztikáiból Alexandra Donevová minisztériumi szóvivő vázolta.