Annyira csalódott volt, hogy egy rendszámtáblát is letépett.
A politikus még májusban okozott botrányt egy kávézóban. Azóta betegszabadságon volt, mostanra látta be, hogy szenvedélybetegsége hátráltatja a munkában.
Az rendőrök egy garázda miatt hívták ki egy dohánybolthoz, de a az elkövető elszaladt. A járőrök üldözés helyett inkább a közelben álldogáló részegeket kezdték igazoltatni.
Minden előzmény nélkül. Büntetőeljárás indult ellene.
A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket.
M. Péter állítólag megbánta, hogy halálos balesetet okozott, elfogása előtt bánatában még füvezett is, és szeretne bocsánatot kérni „a bármilyen szintű” kellemetlenségekért.
Benyakalt egy üveg vodkát, és olyan részeg lett, hogy még a rendőri intézkedés közben is elaludt.
A tavaly májusi esetkor 31 éves férfi szinte minden lehetséges közlekedési szabályt megsértett és még ittas is volt. Letöltendő börtönbüntetés várhat rá.
Erőszakossá vált az április végi majális a vasi megyeszékhelyen, ahol verés és verekedés is adott munkát a rendőröknek és a mentőknek.
Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a 38 éves nőt, aki szerint jó ötlet volt ittasan motorra ültetni két gyerekét. Gyorsan kiderült, hogy tévedett.
Az első negyedévben Szlovákiában 1284 esetben ítélt a bíróság olyan ittas vezetőkről, akiknél több mint egy ezrelék alkoholt állapítottak meg – írta a bumm.sk. Függőséget okozó szer hatása alatt való veszélyeztetés bűntette miatt ebben az időszakban 38 embert ítélt el a bíróság, az átlagos szabadságvesztés ideje 6 hónap. Feltételes börtönbüntetést 682 esetben adtak az elkövetőknek. 57 esetben kötelező munkára ítélték azokat, akik alkoholos mámorban vezettek. Az elemzést az igazságügyi minisztérium statisztikáiból Alexandra Donevová minisztériumi szóvivő vázolta.
Életveszélyes sérüléseket okozott társának egy ittas karácsondi közmunkás, aki motoros fűkaszával fogott hozzá egy bozótos megtisztításához. H. Gábor ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Gyöngyösi Járási Ügyészség - tájékoztatta a Heves megyei főügyész csütörtökön az MTI-t.
Biztonsági őrök kísérték ki péntek hajnalban a Liget-Clubból Stohl Andrást - írja a Blikk.