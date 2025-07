Ítéletidő tombolt Észak-Romániában, egy hegyi tájfutó meghalt, amikor rádőlt egy fa

Magyarország;Románia;előrejelzés;vihar;haláleset;fakidőlés;zivatarok;záporok;

2025-07-27 12:54:00 CEST

Temesváron is tarolt a vihar, éppen egy szabadtéri fesztiválon, ahol menekülés közben többen is megsérültek. Magyarországon helyenként lehetnek viharok, de záporokra, zivatarokra sokfelé számítani lehet, még a hét elején is.

Fákat döntött ki, tetőszerkezeteket és épületelemeket szakított le Romániában szombaton az ország északi felén átvonuló vihar, az ítéletidő emberéletet is követelt - közölte vasárnap az Agerpres hírügynökség. Suceava megyében a vihar csapott le arra a hegyvidéki térségre, ahol a Bucovina Ultra Rocks hegyi tájfutó versenyt rendezték, és egy 50 éves résztvevő életét vesztette, miután rádőlt egy fa. – A mentők csak nehezen tudták megközelíteni a helyszínt az erdei utat eltorlaszoló, kidőlt fák, illetve az újabb vihar miatt. Bár megpróbáltál újraéleszteni, a tájfutó életet nem tudták megmenteni – közölte a katasztrófavédelem.

A verseny többi 23 részvevőjét, akik közül többen könnyebb sérülést szenvedtek és a kihűlés jeleit mutatták, csak vasárnap hajnalban sikerült lehozniuk a hegyről. Szombat este Temesvárra is heves vihar csapott le, a szél megrongálta a színpadot és a letépte a sátortetők egy részét egy szabadtéri fesztiválon, amelyet a város repülőterén rendezett az egyik kereskedelmi rádió, a kitört pánik során pedig a kijárat felé menekülő emberek közül 11 könnyebb sérüléseket szenvedett, közülük ötöt kórházba szállítottak a mentők. A városban egy 29 éves férfi sérült meg és került kórházba, amikor rádőlt egy fa. Országszerte Bihar, Krassó-Szörény, Temes, Hunyad, Dolj, Szeben, Kolozs és Szilágy megye 27 településen okozott károkat a vihar, pincéket öntött el a víz, fákat, villanypóznákat, döntött ki a szél, épületeket, autókat megrongálva.

Romániában vasárnapra is heves zivatarokra, viharokra figyelmeztető riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat Erdélyre, a Bánságra és Olténiára, az ország déli részén azonban továbbra is kánikula van, Bukarestben és néhány környező megyében vasárnapra is vörös hőségriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a 39-41 fokot is elérő csúcshőmérsékletek miatt.

Bár Magyarországon a hidegfront eddig nem okozott jelentősebb gondokat, az Időkép meteorológiai portál előrejelzése vasárnapra sokfelé záporokat, zivatarokat jósolt, helyenként heves viharokra is számítani lehet felhőszakadással, jégesővel. – Többfelé lesz szeles az idő, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is fel kell készülni. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran lesz változóan, erősen felhős az ég, de már többfelé hosszabb időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Még többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. A Dunántúlon és a középső tájakon az északi, északnyugati, keleten a nyugati, délnyugati szél lesz élénk, erős. Délután 22-28 fokot mutathatnak a hőmérők – tették hozzá.