A katasztrofális vonatközlekedést még az ág is húzza, Rákos és Pécel között egy kidőlt fa okoz jelentős késéseket

A baleset még délután történt, de a MÁV szerint menetrendszerű forgalom csak éjjelre állhat helyre, addig jelentős késések lesznek Budapest és Miskolc között. Kedden más vonalakon is fennakadások voltak gázolás és műszaki hiba miatt.