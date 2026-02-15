A dél-balatoni vonalon csak Budapest – Fonyód között közlekedhetnek a vonatok.
Temesváron is tarolt a vihar, éppen egy szabadtéri fesztiválon, ahol menekülés közben többen is megsérültek. Magyarországon helyenként lehetnek viharok, de záporokra, zivatarokra sokfelé számítani lehet, még a hét elején is.
Több helyen fakidőlések miatt nem járnak a vonatok, akár több órás késésekre és járatkimaradásokra kell számítani. Budapesten a havas útviszonyok miatt több BKK-járat egyáltalán nem vagy terelve közlekedik.
Jelentős késések, járatkimaradások vannak.
A baleset még délután történt, de a MÁV szerint menetrendszerű forgalom csak éjjelre állhat helyre, addig jelentős késések lesznek Budapest és Miskolc között. Kedden más vonalakon is fennakadások voltak gázolás és műszaki hiba miatt.
Főleg az ország középső részén, Budapesten és a környező településeken volt dolguk a tűzoltóknak.
Egy kórház sürgősségi osztályán is gondot okozott a sok csapadék.
A mai heves széllökések idézték elő a problémát, elsősorban a Dunántúlon.
A rendőrség a súlyos baleset miatt nyomozást indított.
Még mindig jelentős késések vannak a vonalon.
Különösen az ország déli felén szupercellák taroltak, szerda estig országszerte csaknem százszor riasztották a tűzoltókat kidőlt fákhoz, letépett tetőkhöz, leszakadt vezetékekhez, elázott épületekhez.
Kaposváron, Baján és Nyíregyházán is dőlt az utcadísz.
Ijesztő látvány, ahogy megadja magát a hatalmas fa.
Tűzoltók segítettek az utak megtisztításában, a megrongált tetők ideiglenes kijavításában.
Fakidőlés miatt vonatpótló buszok járnak Soltvadkert és Kiskunhalas között, az átszállások miatt a kelebiai vonalon utazóknak 30-50 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk - közölte a Mávinform.
A jelenlegi becslések szerint 800-1000 köbméternyi fa dőlhetett ki a fővárosban és körülbelül 200 köbméternyi ág szakadhatott le a szerdai vihar miatt - mondta Szabó József, a Főkert Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatornának csütörtökön.
Lezárták a fővárosi Hungária körút egy részét kedden késő délután, mert egy fa rádőlt egy autóra és az úttestre - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a honlapján.
Fa dőlt egy járókelőre Kaposváron. A súlyosan megsérült embert a tűzoltók szabadították ki, életveszélyes állapotban vitték kórházba - értesült a HavariaPress.
Feltehetően az erős szél miatt fa dőlt az M7-es autópálya Balaton felé tartó oldalára Szabadbattyán közelében, ezért az érintett szakaszon csak egy sáv járható - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerdán az MTI-vel.