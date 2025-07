Továbbra is pusztító erdőtüzekkel küzd Görögország

Görögország;tűzvész;erdőtűz;erdőtüzek;

2025-07-27 17:09:00 CEST

Öt helyen is heves tűzvész van, miközben a hőség nem csillapodik. A helyzet vasárnapra javult, de továbbra is jelentős az újabb tüzek kialakulásának kockázata.

A hőhullám közepette továbbra is öt helyen küzd nagy kiterjedésű erdőtűzzel Görögország. Az oltási munkálatokat a szélsőséges meleg nehezíti, vasárnap akár 44 Celsius-fok is lehet az országban. A tűzoltók jelenleg a két legnagyobb tűz megfékezésére koncentrálnak, amelyek közül egyik Kíthira, a másik Euboea szigetén van – számol be a BBC.

A helyi hatóságok szerint a tűzoltók egész éjszaka oltották a lángokat, így a helyzet vasárnapra javult, de továbbra is jelentős az újabb tüzek kialakulásának kockázata. Eközben a szomszédos Törökország délkeleti részén 50,5 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek, ami országos rekordot jelent, soha nem volt még ilyen meleg az országban.

Görögország klíma- és polgári védelemért felelős minisztere, Giannis Kefalogiannis korábban arról számolt be, hogy „több tűzoltó megsérült, emberi életek kerültek veszélybe, ingatlanok égtek le, és erdőket perzseltek fel a lángok”. Vasárnap is erős szél nehezítette a lángok megfékezését, az ország hivatalosan segítséget kért az EU Polgári Védelmi Mechanizmusától, hogy biztosítsanak hat további hat tűzoltó repülőgépet.

Vasárnap új evakuálási riasztást adtak ki több területre az érintett helyeken. Euboea szigetén hat tűzoltót égési sérülésekkel és füstmérgezéssel kórházba szállítottak, több falu pedig áram nélkül maradt. Messiniában szombat reggel egy harmadik tűzvész is kitört Trifylia Polithea térségében, amely a nap folyamán tovább erősödött. A hatóságok jelentős károkról számoltak be lakóépületekben és mezőgazdasági területeken. Athén térségében, Attikában a szombaton Afidnesben keletkezett tűz gyorsan átterjedt Drosopigiben, Kryoneriben és Agios Stefanos településekre, ahol a lakosokat arra kérték, hogy hagyják el otthonaikat.