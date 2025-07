A XVI. kerület fideszes polgármestere szerint Orbán Viktor hazajött és rendet tett, de Mészáros Lőrinc életvitele irritáló

Fidesz;Orbán Viktor;Kovács Péter;Mészáros Lőrinc;

2025-07-28 13:18:00 CEST

Sokkal jobb a párt helyzete, mint tavaly volt, de a gazdaság állapota miatt könnyen előfordulhat, hogy egyetlenegy budapesti egyéni körzetet sem tudnak megnyerni.

Irritálónak tartja Mészáros Lőrinc életvitelét a XVI. kerület fideszes polgármestere.

Kovács Péter a Telexnek, Tusványoson adott interjújában azt mondta, nagyon sok vállalkozó él így, nem Mészáros Lőrinc az egyetlen, aki helikopterrel jár, csak ő valami miatt nagyon szimpatikus bizonyos médiafelületeken. Azzal egyetért, hogy nagyon gyorsan lett nagyon gazdag, de az a kérdés, van-e emögött munka. „A rosszindulatú feltételezések szerint nincs, és csak azért lett gazdag, mert régóta ismeri a miniszterelnököt. Én más információk birtokában vagyok, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem kapta az állami megrendeléseket, hanem elindult a közbeszerzéseken, amiket megnyert” – magyarázta.

Az interjúban a polgármestert szembesítették korábbi kijelentésével is, amely szerint a Fidesz a legutóbbi EP- és önkormányzati választásokon „komoly jelzést kapott”. Most úgy fogalmazott: „megkapta a pofont a Fidesz, elgondolkodott a pártvezetés, és szerinte jó következtetéseket vont le”, a szervezet ma jobb állapotban van, mint egy évvel korábban. Azt is hozzátette, hogy nem sikerült minden problémát megoldani, de szerinte jó irányba haladnak. Kijelentette: a pártnak több helyen és többet kellene elmondania az álláspontját. „A mai kommunikációs tér egyik nagy hibája, hogy mindkét oldal csak a saját választóihoz jut el. Ha egymás mellé állítjuk Orbán Viktort, Magyar Pétert és Dobrev Klárát, és minden mást lehámozva csak a kvalitásokat és a teljesítményt nézzük, akkor az emberek 90 százaléka egyértelműen Orbán Viktort választaná” – fogalmazott.

A Telex felidézte, hogy a polgármester korábban azt mondta: a miniszterelnöknek vissza kellene térnie a belpolitikába, és rendet kellene tennie a pártban. Kovács Péter erre most azt válaszolta: „Megtörtént. Hazajött és rendet tett.”

Elmondása szerint korábban több témában is beszélt Orbán Viktorral, és azt tapasztalta, hogy – mint minden vezető – a miniszterelnök is el van zárva bizonyos információktól, ugyanakkor szerinte ő „az egyetlen olyan magyar politikus, aki igyekszik mindenhonnan tájékozódni.” Hozzátette: „a miniszterelnök úr kifejezetten törekszik arra, hogy ne csak a hozzá eljutó, megszűrt információkból tájékozódjon, hanem veszi a fáradságot, és például eljön egy ilyen kültelki polgármesterhez, és megkérdezi, mi a helyzet.” Kovács Péter szerint viszonyuk elég közvetlen ahhoz, hogy ne csak pozitív visszajelzéseket adjon a kormányfőnek, hanem kritikákat is.

Figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben nem javul a gazdasági helyzet, a Fidesz akár egyetlenegy budapesti választókörzetet sem nyerhet meg 2026-ban.