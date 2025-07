Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea most épp a francia riviérán bukkant fel a Rose d'Orral

Cannes;Mészáros Lőrinc;luxusjacht;Várkonyi Andrea;Rose d’Or;

2025-07-23 14:34:00 CEST

Rendületlen a luxizás.

A francia riviérán, azon belül is Cannes-ban botlott bele a 444 olvasója luxizás közben Orbán Viktor egykori iskolatársába, Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andreába, valamint kíséretükbe.

A felvételek szerint a gázszerelő-milliárdos feleségével ismét a Rose d'Or szuperjacht fedélzetén pihen, de azért a partra is kiléptek, az egyik fotón épp az utcán sétálgatnak. Az oligarcha fekete pólóban és rövid farmernadrágban látható, felesége pedig egy világostürkiz szettben követi.

A Cannes kikötőjében feltűnő Rose d'Or luxusjachtról és a sétálgató Mészáros Lőrincről videófelvétel is készült:

A NER-es luxizás e szimbólumát 2023-ban szerezte be Mészáros Lőrinc. Mint annak idején lapunk is írt róla, a Rose d'Or szuperjacht egy úgynevezett 62STEEL modell. 62 méter hosszú, a csúcssebessége 18 csomó. Hat kabinja van 12 vendég fogadására, a legénység a kapitánnyal együtt 13 fős is lehet. Hatótávolsága 5000 tengeri mérföld, ehhez tele kell tölteni 130 000 literes dízeltartályát. Két darab 2400 lóerős, 3512C típusú Caterpillar motor hajtja. A Superyachtfan nevű oldal szerint az ára 75 millió dollár volt, akkor 360 forintos dollárral számolva ez potom 27 milliárd forintot jelentett. Két medence található a fedélzeten, egy kisebb jakuzziszerű elöl, egy nagyobbacska hátul az alsó szinten. A hajótestből napozóteraszokat lehet lenyitni mindkét oldalon és a tatrésznél. Kétoldali, a hajó közepénél nyitható garázs-tároló részt alakítottak ki a tender csónaknak, egy másik kisebb csónaknak, vízi játékoknak, vagy például jet-skinek.

Korábban a hajó tulajdonosa Konsztantyin Sztrukov, az ukrán kormány által szankciós listára tett Putyin-párti orosz milliárdos lehetett, mígnem a Mészáros Lőrinchez köthető Euroleasing Zrt.-hez került, amely vállalat a felcsúti milliárdos „szuperbankja”, a Magyar Bankholding (MBH) lízingcége.