Az önazonossági törvénnyel tartaná távol Kiskunhalas polgármestere a büntetett előéletűeket a várostól

Kiskunhalas;ingatlanvásárlás;Fülöp Róbert;önazonossági törvény;

2025-07-28 14:40:00 CEST

Szerinte ugyanis az ott garázdálkodó gazfickók túlnyomó többsége nem halasi.

„A helyi önazonossági törvény alapján felkérem jegyző asszonyt egy olyan rendelet megalkotására, amely alapján büntetett előéletű emberek nem vásárolhatnak ingatlant és nem is létesíthetnek lakcímet Kiskunhalason” – közölte a város fideszes polgármestere, Fülöp Róbert a Facebook-oldalán. A most a 444 által észrevett, még szombaton közzétett bejegyzésben a városvezető a lakosokat is megkérdezte, mit szólnak a tervhez.

Amennyiben a törvény lehetővé teszi – hangsúlyozta Fülöp Róbert –, akkor azt fogja javasolni a képviselő-testületnek, hogy egy olyan rendeletet fogadjanak el, mellyel Kiskunhalas határain kívül tudják tartani azokat, „akik korábban már bizonyították, hogy nem tudnak közösségben élni”. Szerinte ugyanis az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a városban garázdálkodó gazfickók túlnyomó többsége nem halasi.

A nyár elején fogadta el az országgyűlés, és júliusban már hatályba is lépett a jogszabály, amelynek értelmében az önkormányzatok korlátozhatják, kik és milyen feltételekkel költözhetnek be a településekre. Mint azt a benyújtó Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter korábban nyilatkozta, a törvény „azt fogja szolgálni, hogy ha a közösség úgy érzi, már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására”. A „betelepülési törvénynek” is nevezett jogszabály értelmében a települések helyi rendelet alapján elővásárlási jog biztosításával, a lakcímlétesítés tilalmával vagy feltételhez kötésével és az adóztatás kiterjesztésével korlátozhatják a beköltözést.

A Mezőkövesd mellett fekvő, bő 3,5 ezer lakosú Mezőkeresztes önkormányzata egyébként még a törvény július 1-jei hatályba lépése előtt, június 27-én, július 1-jei hatállyal megalkotta a maga rendeletét. A dokumentum összefoglalója szerint annak célja a borsodi város helyi önazonosságának, hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzése, valamint a betelepülés olyan szabályozása, amely biztosítja a közösség kohézióját és identitásának fenntarthatóságát. Ennek megvalósítása érdekében a betelepüléshez kötelező feltételként dologi jogvédelmi eszközként bevezeti az elővásárlási jog gyakorlását, amelyről az önkormányzat egyedi eljárásban dönt, hatáskörét pedig a pénzügyi és gazdasági bizottságra ruházza át. Lapunknak Mezőkeresztes polgármestere azt mondta: hagyni kell néhány hónapot arra, hogy a település a gyakorlatban is bebizonyíthassa, pozitívak a szándékai és továbbra is a város fejlődését tartja szem előtt. A kisvárosban készült riportunk ezen a linken található.

A lapunknak készült Publicus-kutatásból nemrég az derült ki: a legtöbb ember úgy véli, az önkormányzatok az egyébként is sérülékeny, nehéz helyzetben lévő emberek ellen fogják fordítani ezt a fegyvert. A 13 lehetőség közül a legtöbben (51 százaléknyi „igen” vagy „inkább igen” válasszal) a menekültek távoltartását valószínűsítik, de közel ugyanennyi „szavazatot” (50 százalék) kaptak a romák is. Az arab országból érkezők és afrikaiak 48 százaléknyi szavazatot kaptak, és 46 százaléknyian jelölték meg az ukránokat. A válaszolók 44 százaléka szerint az önkormányzatok az ázsiaiakat, 39 százalék szerint a vendégmunkásokat, 38 százalék szerint pedig általánosságban a külföldieket fogják távol tartani a törvény adta lehetőséggel, az emberek kicsit kevesebb mint egyharmada pedig azt gondolja, hogy a szegényeket szorítanák ki.