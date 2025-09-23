Pilis bezárt, sem munkakerülő, sem olyan nem költözhet a városba, aki nem tud magyarul

Újabb település rendelkezett a helyi önazonosság védelméről. A pilisi önkormányzat döntött arról is, hogy az életellenes, illetve kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetői sem létesíthetnek lakcímet a városban.