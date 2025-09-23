De más településeken is akadnak furcsa szabályozások.
Az úgynevezett önazonossági törvény alkalmazásának újabb kirívó példájaként a szlovák határhoz közeli település így rettentené el a szlovák nemzetiségűeket, akik már döntő többségben élnek ott.
Újabb település rendelkezett a helyi önazonosság védelméről. A pilisi önkormányzat döntött arról is, hogy az életellenes, illetve kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetői sem létesíthetnek lakcímet a városban.
Nem mellesleg gyerekek iskoláztatása is veszélybe kerülhet. Körkép.
A betelepülési kérelemmel be kell nyújtani az érettségi bizonyítványt vagy a középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát is.
Elvileg nem lehet diszkriminálni, ám egyes esetekben a gyakorlat mást mutat.
„Ne jöjjön ide se ukrán, se német.”
A megyei kormányhivatal korábban törvényességi felülvizsgálatot indított az ügyben.
Mezőkeresztes után Taktaharkány is megalkotná saját „önazonossági” rendeletét. A beköltözni szándékozóktól szakképzettség igazolása mellett 50 ezer forint betelepülési hozzájárulást kérnének.
Szerinte ugyanis az ott garázdálkodó gazfickók túlnyomó többsége nem halasi.