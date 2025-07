Egyre „divatosabb” a hosszú élet

egészséges életmód;hosszú élet;

A longevity jelenség Magyarországon is egyre népszerűbb. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a minél hosszabb, de minőségi időt jelenti. Mozgással, helyes táplálkozással, mentális karbantartással mi magunk is tehetünk érte.

„A hosszú és jó minőségű élet titkában nincsen túl nagy csoda. Az, hogy meddig élünk függ a genetikától, az életmódunktól, az étkezési szokásainktól, a környezeti és a társadalmi hatásoktól. Ma már nem kell feltétlenül milliomosnak lenni ahhoz, hogy hosszabbíthassunk az élettartamunkon” – mondta a Népszavának Tóth Márton coach.

A legfrissebb, 2023-as adatok szerint hazánkban a várható átlagos élettartam 76,7 év.

Ez persze függ attól, hogy az ország melyik részében él valaki. Észak-Magyarországon majdnem két évvel kevesebb, 74,7 év a várható élettartam, míg Budapesten 78,8. A nők átlagosan 79,9 évig élnek, míg a férfiak 73,4 évig. Az Európai Unióban ez a szám jóval magasabb mindkét nem esetében.

A longevity életforma legfőbb tétele, hogy minél hosszabb, de minőségi életet éljünk. Követői egyszerre próbálják a testet, a lelket és az elmét is „karbantartani”. A longevity két részre osztható, van keleti és nyugati értelmezése – magyarázta a szakértő. A tanácsadó szerint a nyugati irányvonal a tudományos kutatásokra, az orvosi áttörésekre helyezi a hangsúlyt, akik eszerint élnek, az orvostudomány, a genetikai kutatások és a táplálkozástudományok által próbálják meghosszabbítani életüket. A sejtek minél későbbi öregedését akarják elérni, akár őssejtterápiát is használnak ehhez. Ezzel szemben a keleti iskolában hívők inkább a lélekre és az elmére fókuszálnak. Számukra a belső egyensúly a fontos, a keleti filozófiában hisznek, és a belső energiára összpontosítanak. Tóth Márton arról is beszélt, hogy ezt meditációval, jógával, tai chi-val, növényi gyógymódokkal próbálják elérni. Ma már a két nézet kombinálása is jellemző, például a kurkuma jótékony hatásairól már az orvosok is beszámolnak, vagy a meditáció stresszoldó hatásáról több tudományos kutatás is született.

„A genetikát nem tudjuk befolyásolni, az étrendet azonban igen. Minél több friss gyümölcsöt, zöldséget kell fogyasztani, zsiradékból is az egészségeset kell választanunk, ezen felül pedig a megfelelő fehérjeforrás is nagyon fontos – hangsúlyozta a szakember. - A rendszeres testmozgás ugyanilyen lényeges. Ez lehet intenzív séta (legalább 8000 lépés naponta), kocogás, jóga, pilates, tenisz, foci, bármi ami átmozgat bennünket. A rendszeres mozgás csökkenti a keringési és érrendszeri problémákat, és a krónikus betegségek kialakulását. A mentális egészség legalább ilyen fontos. Ehhez meg kell tanulnunk minél kevésbé stresszesen élni és pozitívan gondolkodni.”

Tóth hangsúlyozta: ahhoz, hogy minél tovább élhessünk, ráadásul minőségi módon tegyük ezt, a fenti dolgokon kívül fontos a megfelelő mennyiségű alvás és a mentális frissesség. A betegségek megelőzése érdekében rendszeres orvosi vizsgálatokra kell járni. Fontosak a szociális kapcsolatok is, legyenek azok barátiak vagy családiak.

A szakember arra is figyelmeztetett: nagyon fontos, hogy ne egyszerre akarjunk mindent megváltoztatni, mert abba beletörhet a bicskánk. „Fontos a fokozatosság. Először csak próbáljunk odafigyelni arra, hogy egy héten 2-3 alkalommal mozogjunk, ezt később fokozhatjuk. Igyekezzünk minél több sovány húst, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, sovány tejtermékeket fogyasztani. Próbáljunk ki ezekkel új recepteket, kísérletezzünk, de ne akarjunk minden „egészségtelent” azonnal elhagyni – tanácsolta a coach. - A későbbiekben se legyünk olyan szigorúak, hogy egy szülinapi tortából, vagy egy karácsonyi süteményből nem fogyasztunk annak cukortartalma miatt. A szénsavmentes víz nagyon fontos, igyekezzünk naponta legalább 2-3 litert inni! Figyeljünk oda a minőségi alvásra, és próbáljuk meg naponta 10-20 percig az elménket tornáztatni olvasással, rejtvényfejtéssel, memóriajátékkal! Minden héten vezessünk be egy-egy új szokást, ne pedig egyszerre változtassunk meg mindent!"