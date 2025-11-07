A gyertyák számát nem tudjuk csökkenteni a születésnapi tortánkon, a biológiai életkorunkat viszont igen. Ennek lehetőségeiről és fontosságáról dr. Balázs Annával, a Déli Klinika orvos igazgatójával, az Élj jobban és hosszabban! – Complex Longevity Program szakmai vezetőjével beszélgettünk.
A longevity jelenség Magyarországon is egyre népszerűbb. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a minél hosszabb, de minőségi időt jelenti. Mozgással, helyes táplálkozással, mentális karbantartással mi magunk is tehetünk érte.
Tényleg meghosszabbítható az élet a biohacking segítségével, vagy ez csak egy hangzatos áltudomány? Mikor özönlik el Magyarország utcáit a kiborgok és a transzhumánok? Már elérhetők az MVM Future Talks tudományos sorozat nagyköveteinek dokumentumfilmjei, amelyekben olyan neves tech innovátorok szólalnak meg az „örök élet” lehetőségeiről, mint Giulia Enders, Teemu Arina, Ulbert István vagy Joe Cohen.
Amíg Budapesten 76,7 év a várható élettartam, addig például Berlinben 81 év, Madridban 85,4 év, de Prágában is 79,2 év.
Bár van "anomália" a korát illetően, élhetett 122 évig és 164 napig a több mint két évtizede elhunyt francia asszony, akit a világ eddig ismert leghosszabb életű embereként tartanak nyilván.
A magas zsírtartalmú ételek segíthetnek az öregedés lassításában, és sikeresen küzdhetnek olyan tünetek ellen, mint a demencia, a hallásromlás vagy az izomvesztéssel járó fogyás.
A nyers halból, zöldségekből és zöld teából álló étrend jó hatással van a japán nőkre, akiknek várható életkora a brit szigeteki nőknél évekkel magasabb: átlagban 86, 4 év.