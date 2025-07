24 milliárd forintból alakíttatja át az MCC a miskolci Avas szállót

Miskolc;szálloda;üzletemberek;Tiborcz István; NER;milliárdok;MCC;

2025-07-28 17:57:00 CEST

A miniszterelnök politikai igazgatójának kuratóriumi elnökletével tevékenykedő alapítvány birodalma folyamatosan bővül az Orbán-kormány segítségével.

Már nem sokáig marad romos állapotban a miskolci Avas (régi nevén Korona) szálló, amelyet bruttó 24 milliárd forintos ajánlatával nyert meg az Épkar Zrt. vezette konzorcium, amelyben a Magyar Építő, a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt, valamint az Abud és Linera mérnökirodák is helyet kaptak – írja a Magyar Hang a Közbeszerzési Értesítőben megjelent dokumentumok alapján. Az évtizedek óta üresen álló műemléképület 2021-ben került a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) birtokába, az alapítvány pedig tavaly novemberben írt ki pályázatot az ingatlanegyüttes felújítására és bővítésére.

– A közös ajánlattevők vállalták, hogy teljesen renoválják az Avas szálló két meglévő műemléképületét és két teljesen új épületet is felhúznak melléjük. A komplex, mélyépítést és restaurátormunkákat is magába foglaló beruházás közel 12 ezer négyzetméteren zajlik majd. A munkálatok a tervek szerint 26 hónapig tartanak majd, és ezalatt éttermeket, tan- és konferenciatermeket, konyhát, diákszállást alakítanak ki az épületegyüttesben – részben visszaadva a szálloda eredeti funkcióit is – írja a lap. Az Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kuratóriumi elnök irányításával működő MCC saját honlapján a beruházásról azt írták, hogy itt lesz a miskolci képzési központjuk.

A kivitelezési tender győztesei egy helyi nagyágyút köröztek le: a miskolci székhelyű Peka-Bau 2000, maradt alul az árversenyben. – A közösen induló építőipari cégek mind NER-közeli, állami megrendelésekkel kitömött vállalatok. Az Épkart Szeivolt István irányítja, aki sajtóértesülések szerint ott lehetett Orbán Ráhel és Tiborcz István esküvőjén, és akinek érdekeltségétől a Szuverenitásvédelmi Hivatal is irodákat bérel. A Magyar Építő Szeivolt és – az Elios ügyben Tiborcz-cal is üzletelő – Paár Attila közös tulajdona. Nem esik messze a kormányzati holdudvartól a Fertődi Építő sem, melynek közvetett többségi tulajdonosa és haszonélvezője Khaut András, ő közvetetten szintén üzletelt a miniszterelnök vejével, még a bodajki kastély ügyében – mutatta be a lap.

A cikk szerint még egy ilyen nagyberuházás sem okozhat gondot az MCC-nek, felidézve, hogy a Fidesz-közeli alapítvány 500 milliárd forintos nagyságrendű saját tőkével rendelkezik, amelynek nagy részét a kormány nagyvonalú, 2020-as adományának köszönhetik. Az Orbán-kabinet akkor ingatlanokat, Mol és Richter-részvényeket adott át a magát tehetséggondozó hálózatként definiáló szervezetnek, s ez az összeg nagyobb volt, mint amennyit a magyar állam a teljes hazai felsőoktatásra költött 2019-ben. Azóta folyamatos bővül, bővítik az alapítványi birodalmat. Így szerezték meg a Mandiner nevű kormánypárti portált, résztulajdont más médiumokban, cégekben, amelyekből jelentős osztalékokat szakítanak.