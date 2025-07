Dmitrij Medvegyev fenyegetőzéssel reagált Donald Trump ultimátumára

Mint tegnap lapunk is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök jelentősen lerövidítette a Vlagyimir Putyinnak előzőleg megszabott 50 napos határidőt, 10-12 napra, miután az orosz félnél minden jel szerint süket fülekre találtak az ukrajnai háború leállítását célzó próbálkozásai. „Nincs ok várni, ha tudjuk, mi lesz a válasz” – jelentette ki, hozzátéve, ha nem lesz megállapodás, szankciók vagy másodlagos vámok kivetéséről dönthet az Egyesült Államok.

Mostanra megérkezett az orosz válasz, nem mástól, mint Dmitrij Medvegyev volt orosz elnöktől, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnökétől, aki az orosz-ukrán háború kezdete óta leginkább arról ismert, hogy atomháborús és világháborús fenyegetéseket küldözget a közösségi médiában szerte a nagyvilágba. Így tötént ez most is.

Az X-en közzétett bejegyzésében az egykori orosz államfő azt írta, Trump ultimátum-játékot játszik Oroszországgal, de két dologra kell emlékeznie. Az egyik, hogy Oroszország nem Izrael és nem is Irán. A másik pedig, hogy „minden új ultimátum fenyegetés és egy lépés a háború felé. Nem Oroszország és Ukrajna között, hanem a saját országával” - írta Medvegyev, majd megüzente Trumpnak, ne járjon „Sleepy Joe” (Joe Biden volt amerikai elnök Trump által előszeretettel használt gúnyneve - a szerk.) útján.

Donald Trump korábban még azt mondta, abban az esetben vetne ki százszázalékos vámot azon országokból érkező termékekre, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat vagy földgázt, ha 50 napon belül nincs orosz-ukrán békemegállapodás. Akkor azt is leszögezte, nagyon elégedetlen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csalódott, és már két hónappal ezelőtt is abban bízott, hogy sikerül megállapodásra jutni, de ez eddig nem történt meg. Egyben reményét fejezte ki, hogy végül nem kell meghozni a drasztikus vámintézkedéseket.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!