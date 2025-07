Donald Trump lerövidítette a korábbi határidőt, 10-12 napot ad Oroszországnak a tűzszünetre

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;tűzszünet;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-07-28 16:30:00 CEST

„Nincs ok várni, ha tudjuk, mi lesz a válasz” – állapította meg az amerikai elnök.

10-12 nap múlva jár le a határidő, amit Oroszországnak ad a tűzszüneti megállapodás megkötésére – közölte Donald Trump amerikai elnök Skóciában, ahol Keir Starmer brit kormányfővel találkozott annak érdekében, hogy a múlt hónapban megkötött kereskedelmi megállapodás részleteiről egyeztessenek.

Mint megírtuk, Trump korábban még azt mondta, abban az esetben vetne ki százszázalékos vámot azon országokból érkező termékekre, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat vagy földgázt, ha 50 napon belül nincs orosz-ukrán békemegállapodás. Akkor azt is leszögezte, nagyon elégedetlen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csalódott, és már két hónappal ezelőtt is abban bízott, hogy sikerül megállapodásra jutni, de ez eddig nem történt meg. Egyben reményét fejezte ki, hogy végül nem kell meghozni a drasztikus vámintézkedéseket.

A BBC szerint az amerikai elnök a határidő lerövidítéséről szóló újságírói kérdésre válaszolva most közölte, arról helyi idő szerint ma este vagy kedden tesz hivatalos bejelentést. „Nincs ok várni, ha tudjuk, mi lesz a válasz” – jelentette ki, hozzátéve,

ha nem lesz megállapodás, szankciók vagy másodlagos vámok kivetéséről dönthetnek.

Az AP azt írja, egy másik, a Putyinnal tervezett találkozóval kapcsolatos kérdésre Trump azt mondta, már nem igazán érdekli a beszélgetés. Megjegyezte, az orosz elnök kedvesen, tiszteletteljesen tárgyal, „aztán a következő éjszaka emberek halnak meg, amikor egy rakéta eltalál egy várost”.