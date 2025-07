Az NFL irodáiban akarhatott mészárolni a New York-i ámokfutó, de rossz liftbe szállt

NFL;New York;lövöldözés;amerikaifutball;

2025-07-29 17:28:00 CEST

Shane Tamura búcsúlevelében arról írt, az amerikaifutball-ligát, az NFL-t okolja amiatt, hogy egy degeneratív agyi betegségben, krónikus traumatikus enkefalopátiában (CTE) szenved.

A New York-i irodaházban hétfőn vérfürdőt rendező férfi a nyomozók szerint az NFL központját akarhatta célba venni, de rossz liftbe szállt be – idézi Eric Adams városi polgármester bejelentését az AP amerikai hírügynökség.

Amint arról mi is beszámoltunk, az ámokfutó, a 27 éves Shane Tamura egy AR-15 típusú félautomata gépkarabéllyal hatolt be a manhattani épületkomplexumba, ahol lőni kezdett. Négy emberrel – köztük egy szolgálaton kívül rendőrrel – végzett, megsebesített egy ötödiket, mielőtt saját magával is végzett volna. A lövöldözésben még négy ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A 345 Park Avenue-n fekvő irodaház a National Football League (NFL) és a világ egyik legnagyobb befektetési vállalata, a Blackstone központjának is otthont ad. Hatósági gyanú szerint a férfi az NFL központját akarta célba venni, de véletlenül rossz liftbe szállt be, és az épület másik irodájába került. A holttesténél talált zavaros hangvételű feljegyzés arra utal, hogy az NFL-t okolja amiatt, hogy krónikus traumatikus enkefalopátiában (CTE) szenved. Ez egy olyan agyi betegség, amely a fejet érő ismétlődő sérülések hatására alakul ki, különösen azokban, akik kontaktsportokat űznek, leginkább az amerikaifutball-játékosok körében gyakori.

Búcsúlevelében a Las Vegas-i férfi azt is leírta, hogy a halála után kutatásokra ajánlja fel az agyát. (Alighanem emiatt, hogy nem fejbe, hanem mellkason lőtte magát – a szerk.) Úgy tudni, tinédzserként futballozott, de nem játszott soha az NFL-ben. A nyomozók azonban egyelőre nem tudják pontosan, hogy mi volt a támadás pontos indítéka, még tart a vizsgálat.

Az egyik áldozat Didarul Islam, egy 36 éves bangladesi származású New York-i rendőr volt, aki három és fél éve szolgált az egyenruhás állományban. Eric Adams polgármester a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy egy másik férfi válságos állapotban van.