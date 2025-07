Sehogy nem jön ki a fideszes matek, de legalább Orbán Viktor elismerte, hogy ebből aligha lesz újra kétharmados győzelem

választás 2026;

2025-07-30 05:55:00 CEST

Bár a miniszterelnök az egyéni választókerületek háromnegyedének elhódításával számol, a lapunknak nyilatkozó szakértők blöffnek tartják az elhangzottakat. A Fidesz által hangoztatott 80-26 arány a valóságban inkább 76-30 lehet, méghozzá a Tisza Párt javára.

Azt már láttuk, hogy Orbán Viktornak mennyiszer nem jön ki a matek, és annak, amit a közvélemény-kutatásokról mond, semmilyen komolyan vehető alapja nincs – mondta lapunknak Tóka Gábor politológus. Bár a nem kormányközeli közvélemény-kutatók többsége hónapok óta kormányváltást, sőt, tetemes Tisza-előnyt mér, a kormányfő szombati tusnádfürdői beszédében azzal próbálta hűteni a kedélyeket: biztos a jövő évi Fidesz-győzelem, saját belső méréseik szerint 80 választókerületet hoznának el ma is egy parlamenti választáson. (106-an egyéniből ülnek be a 199 fős Országgyűlésbe, azaz ennyi egyéni választókerület van).

Ezután Orbán Viktor fideszes politikustársai – mint például Szentkirályi Alexandra és Vitályos Eszter – osztották meg sorban a Facebookon Orbán Viktor erről szóló szavait, aki már a hétfői, harcosok órája című podcastműsorban tette hozzá, hogy „se jobb-, se baloldali közvélemény-kutatók nyilvános eredményeivel nem foglalkozik”, „rég bevált módszerekkel” mérnek, és ellentétben mindenki mással, „nekik kijön a matek”, azaz nincs esély kormányváltásra – mondta.

Tóka Gábor politikai blöffnek tartja az elhangzottakat. A választási és közvélemény kutatási szakértő szerint Orbán szavaiból még az sem derült ki, hogy országos mérésről beszél-e, vagy külön méri-e a kormány az egyéni körzeteket. Sőt, a kormányfő olyan számokat mondott be, amihez egyetlen konkrét intézet sem adta a nevét. Ezért kár is erről beszélni, nyilvánvalóan nem a felvilágosításunk a cél – foglalta össze.

- A pártpreferenciák országos felméréséből egyébként nagyjából megjósolhatóak a választókerületi arányok – mondja Tóka Gábor. „Pláne ha csak két párt van versenyben a körzetekért. Most úgy látszik, ez nagyjából el is dőlt, hiszen a 21 Kutatóközpont friss számai szerint még Hadházy Ákos sem rúgna labdába egy nagyon elhúzó tiszás és fideszes jelölttel szemben” – emlékeztetett, hozzátéve: a Magyar Péterék által nemrég bedobott zuglói mérésnek is csak azért hihetünk, mert ugyanaz az intézet csinálta, akinek a helyi becslései a tavalyi polgármester-választáson is bejöttek. (Lapunk egy másik nagy nevű intézettől szintén úgy értesült: nem publikus, megrendelésre készített méréseik szerint a Fidesz és az összes újraválasztásért induló ellenzéki képviselő kikapna a Tiszától Budapesten.)

Závecz Tibor, a Závecz Research vezetője már óvatosabban fogalmazott az egyéni körzetek esélyeit illetően, ám szerinte tapasztalati úton számolva sem jön ki az Orbán által hangoztatott óriási Fidesz-győzelem. Lapunknak leszögezte, jelöltek a két nagy pártnál még nincsenek, egyelőre elköteleződési verseny zajlik. A Fidesz a nyilvános mérések többsége szerint le van maradva a Tiszától, így a választókat „alarmizálni” kell – mondta.

Tóka Gábor szerint Orbán eltúlzott kijelentése a Fidesz előnyéről elsősorban nem is a szavazóknak szól. – A mérések nem nyájszellem szerint befolyásolnak, azaz egyelőre nem irányítják a választói tömegeket, csupán a stratégiai mérlegelést segítik úgy, hogy közvetlen hatásuk nincsen. Nagy mértékű lenézése a választónak, ha bárki ennek ellenkezőjét gondolja – mondta a szakértő, aki szerint

a miniszterelnöknek sokkal inkább az a létkérdés, hogy felrázza az esetlegesen reményvesztett polgármestereit, aktivistái és jelöltjeit.

– Ennek a pártnak a gépezete az orrunk előtt omlik össze, és ha ők nem harcolnak a lehető legnagyobb erővel, ha elhiszik, hogy tényleg nem lehet győzni, akkor egy körzetben sem működik majd hatékonyan a Fidesz-kampány – fogalmazott.

- Orbán Viktor veszélyérzetét mutatja az is – mondja Závecz Tibor -, hogy ilyen korán kezd el ismeretlen eredetű számokat lobogtatni, ami politikai reakciókényszerre utal. – Nézzünk szembe a valósággal. Az előző parlamenti választáson a Fidesz 54 százalékot kapott, az ellenzék pedig 34-et. Ekkor a Fidesz 87 választókörzetet nyert meg. Most, hogy az állás gyakorlatilag ennek fordítottja, a Fidesz mára csak 7-et veszített volna el? Ez matematikai képtelenség – tette hozzá az elemző, aki azt is megjegyezte, hogy a Tisza Párt vidéki erősödésével ráadásul több fideszes körzet válhat billegővé.

Tóka Gábor lapunknak úgy becsülte – a legnagyobb találati pontosságú intézetek eredményeit átlagolva –, hogy az Orbán Viktor és a Fidesz által hangoztatott 80-26 arány (az egyéni körzetekben) a valóságban inkább 76-30 lehet, méghozzá a Tisza javára. Ez viszont kis híján, de még Magyar Péternek sem jelentené a most remélt kétharmados győzelmet. A szakértő szerint ez utóbbi egyelőre a mértékadó felmérések külön eredményeiből sem látszik, ahogy Závecz Tibor sem lát Tisza-kétharmadot a saját számaikon. A Závecz Research vezetője viszont aláhúzta: ha Orbán Viktor esetleg igazat is mondana az általuk mért 80 egyéni fideszes győzelemről, már azzal elismerte, hogy a Fidesznek sem néz ki újbóli kétharmados győzelem.