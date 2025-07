Orbán Viktor már nem akar szembesülni a valósággal, lassan tényleg az út végéhez ér

politika;Magyarország;Orbán Viktor;tusványosi beszéd;Tisza Párt;2025;

2025-07-28 07:05:00 CEST

Bár szüksége lenne rá, tusványosi beszédével a miniszterelnök a fideszeseken túl nem szólított meg új szavazókat – nyilatkozták a Népszavának politikai elemzők.

„A Digitális Polgári Körök bejelentése még a Harcosok Klubja számára is csalódás lehet” – nyilatkozta lapunknak Vasali Zoltán, politikai elemző. Zárug Péter Farkas, egyetemi docens szerint a miniszterelnök és a csapata úgy csinál, mintha csupán kommunikációs probléma lenne a Tisza áttörése, pedig nem erről van szó. Sőt, a „digitális küzdelemmel” politikai pótcselekvés látszatát keltik.

A múlt héten sokan találgatták, mi lehet az Orbán Viktor szombati, szokásos tusnádfürdői beszédére beharangozott nagy bejelentés. A kormányfő előadása nyitányaként hűteni próbálta a kedélyeket: „idén cikluszáró, jövőre pedig ciklusnyitó beszédre” készül a Bálványosi Szabadegyetemen. Mint mondta, az online világban viszont hátrányban van a Fidesz, így a Harcosok Klubja után Digitális Polgári Köröket alapít.

Vasali Zoltán szerint Orbán Viktor ezzel egyértelműen alálőtt a Fidesz által múlt héten generált várakozásoknak.

– Mivel annyian találgattak erről az „eget rengető” bejelentésről, én utólag két várakozást fogalmaztam volna meg: az egyik egy miniszterelnök jelölti-vita vállalása, a másik egy uniós népszavazás kezdeményezése lett volna

– mondta a szakértő, hozzátéve: a kormánypártok már választási osztogatásban vagy a választási rendszer alakításában is elmentek a falig.

Zárug Péter Farkas szintén az innovációt hiányolta a mérések szerint nehéz helyzetben lévő kormányfőtől. A politológus szerint az Orbán-kormány egyszerűen nem akar szembesülni a valósággal, inkább úgy tesz, mintha egyedül technikai kérdésben lennének hátrányban, amin, ha javítanak, minden rendben lesz. – Pedig a rossz teljesítményük, a gazdasági válság, és a hosszú kormányzás degenerációja eredményezi Magyar Péterék felemelkedését – fejtegette Zárug Péter Farkas. Ráadásul – ezt már Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője tette hozzá a Népszavának – a Fidesz „online térbeli hátránya” még csak nem is felel meg a valóságnak.

Láthattuk, 2022-ben hogyan mészárolták le a megafonos beszélő fejeik Márki-Zay Pétert. Nekik pedig a mai napig nagyon komoly eléréseik vannak. Ha Orbán Viktor ennek ellenkezőjét gondolja, akkor tényleg csődöt mondott a politikai érzéke

– mondta az Iránytű Intézet vezető elemzője. Pék Szabolcs szerint a Digitális Polgári Körök – tagjai között Miklósa Erika, operaénekesnővel, Schmidt Mária, történésszel, Dopemannel vagy Rákay Philippel – mintha a Tisza csapatát másolnák, ahol szintén „civilek”, operaénekes, katona, színészek és rendezők állnak az első sorban. – Kik azok az új szavazók, akiket ilyen nevekkel szeretnének megszólítani? Miközben látjuk a mostani számokon, hogy a jelenlegi táboruk egyszerűen nem elég a győzelemhez – húzta alá.

Orbán Viktor a bejelentés után arról is beszélt Tusványoson, „nem engedik kormányra” a szerinte Ukrajna- és háborúpárti Tisza-DK párost, viszont addig nem szavazza meg az EU-s költségvetést, amíg nem kapjuk meg a befagyasztott uniós forrásokat. A választási esélyekről pedig kijelentette, a Fidesz belső mérései szerint 106 választókörzetből 80-at magabiztosan megnyernének most vasárnap.

– Miért nem 83-at, vagy 79-et? – reagált erre Zárug Péter Farkas, aki szerint ez így csupán tét nélküli bemondás, ami a fideszesek megnyugtatására szolgál. Pék Szabolcs szerint a kormányfő számai még akkor sem igazak, ha a kormánypárti intézetek nyilvános méréseinek hiszünk. Mint az Iránytű elemzője elmondta, az is beszédes, hogy a miniszterelnök mostanában beszél először közvélemény-kutatásokról, miközben eddig sosem tette. – Érdemes megnézni, hogy egy beszélő mit emel be a beszédébe, és miről hallgat. Az, hogy Orbán erről beszél, önmagában felér egy beismeréssel: valami baj van, ezért erre reagálni kell valamit. A szakértő egyébként ugyanilyen nagyotmondásnak tartja az EU-költségvetés bojkottját, amit szerinte reálisan nem tehet meg Magyarország 26 másik tagállammal szemben.

Vasali Zoltán szerint Orbán Viktor – paradox módon- önkritikával mutathatott volna erősséget Tusványoson. „Erre a fideszes közeg is alkalmas, sőt a magszavazókon kívül egy tágabb választói réteg számára is gesztust gyakorolhatott volna. Vagy ha tematizálni akar, akkor egyszerűen be kellett volna vallania, hogy a jelenlegi helyzetben számára értelmét vesztette az EU tagság” – mondta el. Zárug Péter Farkas azonban úgy vélte, a kormányfő mindig egyben gondolkodik: mindig azt akarja sugallni, hogy nyugi, nyerünk, és a közönsége vakon hisz neki. – Orbán Viktor ugyanis Tusnádon mindig úgy fog fellépni, mint Elvis Las Vegasban. Kicsit túlsúlyosan, régi dalokkal, néha unásig ismert összekötő szöveggel, vagy elvarázsoltan, de a közönsége úgyis a Királyt látja benne. Csak a külső szemlélő mosolyodik el az utolsó dalnál, és úgy érzi, a Király lassan tényleg az út végéhez érkezik – fogalmazott az elemző.