Két fürdés között egy olvasás – Egy hónapon át minden nap strandkönyvtár várja a vendégeket Keszthelyen

2025-07-31 19:44:00 CEST

Vannak babzsák fotelek, napi és hetilapok, játszósarok is, és a jelek szerint két fürdés között itt jobban rá tudják venni a szülők az olvasásra a gyerekeket.

- Anya, unatkozom! Add ide légyszi a telefonod! – hallatszik az árnyékból, és azonnal érkezik a válasz: - Inkább gyere, nézzünk valami olvasnivalót. Aa negyvenes nő feltápászkodik a törülközőjéről, vele kecmereg tízévesforma kislánya is, és rutinosan elindulnak a keszthelyi nagystrand büfé- és bazársora felé. Ugyan elsőre elakadnak az egyik egységnél egy üdítőre, ám hamarosan a kislány már a gyerekújságok között válogat, s hosszas hezitálás után rábök egy Garfield-magazinra. Anyja közben a könyvek között válogat, s némi könyvelés után már vonulhatnak is vissza az árnyékba, immáron ellátva ingyenes olvasnivalóval.

Bár sem a strandon, sem előtte a Csík Ferenc sétányon nem akad hely, ahol nehogy könyvet, de akár napilapot is lehetne kapni, a helyi városi könyvtárnak köszönhetően aki ráun telefonja nyomkodására, és megcsömörlik az internettől, talál magának hagyományos olvasnivalót: egy hónapon keresztül minden nap strandkönyvtár árja a vendégeket babzsák fotelekkel, kölcsönözhető és megvásárolható könyvekkel, napi és hetilapokkal, játszósarokkal, ahol kártya, színező, puzzle, társas játékok és homokozó várja a kicsiket.

Az idén 17. éve, hogy nyaranta működik a strandkönyvtár – magyarázza Verebélyi Judit, a keszthelyi városi könyvtár tájékoztató könyvtárosa. – Heti váltásban dolgozunk, s diákmunkás segítőink akadnak, sőt, vannak önkénteseink is, akik régebben diákként kezdtek, de annyira megfogta őket a hangulata a helynek, hogy visszatérnek. Egy hónapon át minden nap nyitva vagyunk, legalábbis, amikor az időjárás engedi. Nem kell, hogy klasszikus strandidő legyen, a lényeg, hogy ne essen az eső, hiszen, ha fürdeni nem is lehet, akkor is idejárnak az emberek sétálni, üldögélni, vagyis van forgalom, s ha már lejönnek, akkor mindig akad, aki olvasni szeretne. Vagy belelapozni a cirka félszáz magazin egyikébe-másikába, esetleg rejtvényt fejteni, de a babakocsis szülők is szívesen letelepszenek arra az időre, amíg a kicsi alszik, s olvasgatnak egy keveset.

Keszthelyen régi hagyománya van a könyvtárnak a strandon, az 1900-as évek elején még újságcikk is született a Fürdőkönyvtárról

– veszi át a szót Kalmárné Amberg Xénia, az olvasószolgálat csoportvezetője. – Az a kezdeményezés elhalt, ám 2008-ban hallottuk, hogy Balatonalmádiban valami hasonlóval próbálkoznak az ottani kollégák, beszéltünk velük, s próbajelleggel néhány napra mi is kitelepültünk. Aztán a következő évben kidolgoztuk az egész rendszerét, s azóta már így készülünk a nyarakra.

Július közepétől amúgy is néhány hétre bezár az állandó könyvtár, ám a szolgáltatás még azután is elérhető, miután ismét kinyit az anyaintézmény: az idén augusztus 17-ig biztosítanak olvasnivalót a strandolóknak.

- A helyben olvasás ingyenes, a könyvtári tagoknak a kölcsönzés is, aki pedig nem tag, regisztrálhat, s kaució ellenében négy hétre viheti el a kiválasztott könyveket – mondja Verebélyi Judit. – A pénz, ha visszahozta a könyveket, visszajár. Az újságokat, magazinokat egy órára bárki elviheti, s szerencsére, bár egész nap pörögnek a lapok, vigyáznak rájuk az olvasók, vagyis a nap végén is olvasható állapotban kapjuk vissza.

Négy napi újságot – a megyei és a sportlap, egy bulvár és egy országos orgánum – kínálnak, a hetilap- és magazinfelhozatalt pedig egy közepes újságosstand is megirigyelhetné, a könyvtárnak nincs is ennyi előfizetése, ám erre az időszakra némi pluszpénzből bővítik a palettát. A polcokon 300 kölcsönözhető könyvből lehet válogatni, ebből száz a gyerekeknek szól, emellett dobozokból megvásárolható példányokat is kínálnak. A „Neked mennyit ér?” akció igazából becsületkassza-elv alapján működik, volt, aki csak néhány fémpénzt dobott be, de jellemzően 500-1000 forintot hagynak a dobozban ellenértékként, sőt, akadt már ötezres bankjegy is.

- Az évek alatt megtapasztaltuk, mire van igénye az embereknek – állítja Kalmárné Amberg Xénia. – Az első években próbálkoztunk szakirodalommal is, de arra nem mutatkozott nagy kereslet, a strandon láthatóan a szórakoztató irodalomra vevők az olvasók. Ugyanígy az igény alakította az újságkínálatot is, korábban külföldi lapokat is tartottunk, de az elmúlt években nem volt közönségük.

Idegen nyelvű könyvekből viszont doboznyi akad, német, angol, holland mellett még cirill betűs is szerepel a kínálatban. Vannak szülők, akik a kötelező irodalmat keresik a gyereküknek,

s két fürdés között itt jobban rá tudják venni olvasásra őket, mint otthon. Itt nincs tévé, videójáték, sokan a telefont sem engedik, az unatkozó gyerek pedig ráfanyalodik az olvasásra, s ha megfelelő a könyv, akár rá is döbben, nem is olyan rossz program.

- A másik két strandon sem maradnak olvasnivaló nélkül az oda járók – jegyzi meg Verebélyi Judit -, oda könyvszekrényeket helyeztünk ki, ahonnét ingyen elvihetők a példányok, vagy, aki akarja, becserélheti a saját könyveit. Egy nyári szezonban átlagosan kétezer könyv fogy el, vagyis azért még mindig népszerű az olvasás. Főként ez a fajtája: a keszthelyi példa több hazai intézményt inspirált, így többek között Tiszaföldváron, Egerben és Nagykanizsán is átvették az ötletet, s könyvtárt telepítettek a strandra, fürdőbe.