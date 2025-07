Orbán Viktor bejelentette, mindenképpen „megalkotják” az ellehetetlenítési törvényt

Orbán Viktor;propaganda;ellehetetlenítés;átláthatósági törvény;

2025-07-30 21:19:00 CEST

Fun fact. Már megvan, csak pont a Fidesz halasztotta az elfogadását.

Videóinterjút adott Orbán Viktor a Sieci nevű PiS-párti lengyel lapnak. Ebben kifejtette, hogy mindenképp meg fogják alkotni a kormánykritikus sajtót és a civil szervezeteket ellehetetlenítő törvényt, mert különben vereséget szenvedne.

A hvg.hu szemléje szerint a lengyel propagandaorgánum munkatársa azzal kezdte, hogy a „nemzete nevében” is köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért gondoskodott Marcin Romanowski biztonságáról.

Akárcsak a Sieci munkatársa, úgy Orbán Viktor sem részletezte, hogy a lengyel pontosan miért is akarják a hazájában rács mögé tenni, helyette inkább azt fejtegette, „elfogadhatatlan, ellentétes a demokrácia és az igazságosság minden erkölcsi értékével a Lengyelországban zajló megtorló politika”, az Európai Bizottság pedig kettős mércét mutat, amikor ezt tűri.

Akár csak a wPolsce24-nek adott interjúban, úgy Orbán Viktor itt is elmondta, hogy Donald Tusk szerinte utálja őt, amiért nem osztja nézeteit a „bűneiben”, hogy a tervezett EU-s költségvetés „őrült ötlet” és a V4-gyel meg kell akadályozni, továbbá, hogy Volodimir Zelenszkij szerinte hibázott, a háború pedig nem Ukrajna és Oroszország, hanem a Nyugat és Oroszország között zajlik.

A hvg.hu szerint a Sieci kérdés formájában előadta, hogy idegen erők a maguk nézeteit akarják pénzért ráerőltetni a népekre közvéleményként, amivel Orbán Viktor nagyban egyetértett és elmondta, hogy ez szerinte „a legnagyobb korrupciós botrány amit valaha látott”, hogy az EU szuverén országok belpolitikáját akarja befolyásolni.

Meg kell szüntetni ezeket a csatornákat. Mindenképp meg fogjuk alkotni ezt a törvényt - jelentette ki az egyelőre jegelt ellehetetlenítési törvényről, kijelentve, „azoknak a nem kormányzati szervezeteknek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak, ugyanazokat a szabályokat kell követniük, mint a politikai szervezeteknek” és nem kaphatnak pénzt külföldről. A miniszterelnök közölte azt is, hogy ha az ellenzék, az ellenfeleink vagy ellenségeink továbbra is szabadon folytathatják, akkor ők lesznek a vesztesek.

Úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak senki nem szólt, hogy az átláthatósági vagy ellehetetlenítési törvényt nem kell megalkotni, mert már megvan, Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője nyújtotta be 2025. május 13-án. Az van benne, hogy a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal javasolhatja, hogy az Orbán-kormány vegye jegyzékre azokat a „külföldről támogatott szervezeteket, amelyek tevékenysége a megítélése szerint veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A listán szereplő szervezet csak a „pénzmosás elleni szerv” engedélyével fogadhat el külföldi támogatást, és az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából sem részesülhet. Vezető tisztségviselői, alapítói, valamint felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kiemelt közszereplőkké válnak, kötelesek vagyonnyilatkozatot is tenni, azt el kell küldeniük az igazságügyi miniszternek, a tárca pedig az Orbán-kormány honlapján nyilvánossá teszi a vagyonnyilatkozatokat. A magyarországi bankoknak folyamatosan figyelniük kell a listázott szervezet számláit, a „pénzmosás elleni szerv” pedig helyszíni ellenőrzéseket végezhet nála, ami azt jelenti, hogy minden iratba, számítógépbe, adathordozóba belenézhet és másolatot is készíthet. Ha a hatósági ellenőrzés alapján felmerül, hogy a szervezet a pénzmosás elleni szerv engedélye nélkül külföldi támogatást fogadott el, közigazgatási bírságra számíthat, amelynek összege a támogatás huszonötszöröse. Pluszbüntetésként a támogatásnak megfelelő összeget is el kell utalni a Nemzeti Együttműködési Alapnak.

A törvény a szuverenitás védelméről szóló nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozik, azt állítva, hogy a magyarok elsöprő többsége mondott nemet arra, hogy az életünket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettünk. A tervezet szerint a közélet befolyásolására irányuló tevékenységnek minősül például a „demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység. Külföldinek számít, így tilos az adomány, előfizetés a kettős magyar állampolgártól, de üldözendő pénzforrás lett a pályázati úton elnyert – így az EU-s – támogatás is. A törvényjavaslat nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is kivágta a biztosítékot, olyannyira, hogy a Fidesz végül halasztotta is az elfogadását.