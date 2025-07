Vagyonkezelő alapítványa lett Deutsch Tamás testvérének

A bírósági iratok szerint Deutsch Péter vagyonkezelő alapítványát július 28-án a Kaposvári Törvényszéken jegyezték be, mivel az alapítvány székhelye Balatonszemesen található. Egyedüli kurátora a fideszes politikus testvére, célja pedig, hogy a rendelt vagyont egyben tartsa, azt hosszú távon, hatékonyan és professzionálisan kezelje, illetve gyarapítsa és értékét megőrizze, a kedvezményezettek részére vagyoni juttatást nyújtson.

A lap szerint ezzel immár 95-re emelkedett a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Mint írják, az Orbán-kormány által létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint.

Deutsch Péter vagyonkezelő alapítványát július 28-án jegyezték be, célja a vagyon gyarapítása, értékének megőrzése.

Az év végén megnyithat a látogatók előtt a Biodóm belső tere. Az ezzel kapcsolatos, döntően kertészeti jellegű munkálatok jelenleg is folynak, a Biodómhoz tartozó kifutók pedig már tavaly augusztus óta állatokkal benépesítve látogathatóak – válaszolta a Népszava kérdésére Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) szóvivője. A terv megvalósítása azért is érdekes, mert közben az állatkert több részére is szemet vetett a szomszédos Fővárosi Nagycirkusz.