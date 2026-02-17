A vagyonkezelő szembemegy Orbánnal?

Sajátos helyzetet produkált az FHB Jelzálogbank Nyrt. tőkeemelése. Ugyanis szabálytalanságokra hivatkozva az államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) beperelte a részben állami tulajdonú FHB-t. Azt sérelmezte az MNV, hogy a tavaly december 28-án tartott rendkívüli közgyűlésen leszavazták indítványát, hogy a részvényeseknek tulajdoni arányuknak megfelelően legyen előjegyzési joga a tőkeemelésnél. Ezt a vagyonkezelő úgy értékelte, hogy az FHB igazgatósága csökkenteni akarja az 7,32 százalékos állami tulajdoni arányt. Igaza lett, a tőkeemelést követően az állam már csak 4,5 százalék FHB részvényt birtokol.