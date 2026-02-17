Úgynevezett háborús áremelkedésre hivatkozva 39 milliárdot fizetett ki az Orbán-kormány NER-cégeknek közútépítésekre, de ismeretlen vagyonkezelő alapítványnak is 24 milliárd jutott a vad decemberi osztogatásból.
Az MNB Pallas Athéne Domus Meriti Alapítványának induló vagyonából a 2024 végi állapot szerint 13 milliárd forint maradt, amelyből mindössze kilencmillió forint készpénz volt a kasszában.
Deutsch Péter vagyonkezelő alapítványát július 28-án jegyezték be, célja a vagyon gyarapítása, értékének megőrzése.
T. Tímea formálisan kivonta magát cége tulajdonosi köréből, miközben a tényleges irányítás nála maradt.
A magasztos cél a közpénzből felhalmozott vagyon megőrzése és gyarapítása.
A Fortum Oyj nevű finn állami energiacég és az Uniper nevű német energiacég jelentős részesedését (98, illetve 83,73 százalék) már a Roszimuscsesztvo ideiglenes kezelésébe alá utalták.
Csaknem 91 milliárd forintról van szó.
Az Sz. Rudolfné által vagyonkezelt 59 társasház kasszájából hiányzik 198,5 millió forint.
Több adótörvényt is módosítatna a kormány a vagyonkezelő alapítványok adózásának optimalizálásához.
Az elmúlt egy évben az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. több száz milliárd forintnyi vagyonát adta át fideszes káderekkel kitömött alapítványoknak. Ilyen mértékű privatizáció nem volt a Horn-kormány óta, de akkor legalább volt bevétel.
Vádlott lett a helyi vagyonkezelő volt vezetője, ifjabb Rapcsák András. Büntetőeljárás zajlik a városháza elleni tavaly őszi kibertámadás miatt.
Azt sem árulják el, hogy két szolgálati lakás felújítása hogyan került 70 millióba.
Nem sokkal a Svábhegyi Református Központ létrehozásával kapcsolatos hatósági ügyek kiemeltté nyilvánítása után a vagyonkezelő megvette a gyülekezet által kiszemelt telkeket.
Új vagyonkezelő céget jegyeztetett be pénteken Spéder Zoltán cemp-x online Zrt. néven - tudta meg a hvg.hu. A tét az index.hu sorsa lehet.
Sajátos helyzetet produkált az FHB Jelzálogbank Nyrt. tőkeemelése. Ugyanis szabálytalanságokra hivatkozva az államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) beperelte a részben állami tulajdonú FHB-t. Azt sérelmezte az MNV, hogy a tavaly december 28-án tartott rendkívüli közgyűlésen leszavazták indítványát, hogy a részvényeseknek tulajdoni arányuknak megfelelően legyen előjegyzési joga a tőkeemelésnél. Ezt a vagyonkezelő úgy értékelte, hogy az FHB igazgatósága csökkenteni akarja az 7,32 százalékos állami tulajdoni arányt. Igaza lett, a tőkeemelést követően az állam már csak 4,5 százalék FHB részvényt birtokol.
Zártkörűen működő részvénytársaságot alapítottak a jegybanki alapítványok. A céget Pallas Athéné Domus Optima néven már be is jegyezték. Az Mfor internetes portál szerint egy vagyonkezelő céget jött létre. Az MNB "viselt dolgaira" az Európai Központi Bank is felfigyelt: a közelmúltban kifogásolta, hogy a jegybank mintegy 100 milliárd forintos állampapír vásárlásaival tulajdonképpen tiltott monetáris finanszírozást valósított meg.
Két év tíz hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Pécsi Ítélőtábla másodfokú, nem jogerős ítéletében a Pécsi Egyházmegye gazdasági bűncselekményekkel vádolt volt vagyonkezelőjét hétfőn.
Letöltendő börtönbüntetéssel zárult első fokon a magyar katolikus egyház eddigi talán legnagyobb botránya: három év tíz hónap szabadságvesztéssel sújtotta ugyanis a Pécsi Egyházmegye csaknem százmillió forintos hűtlen kezeléssel, költségvetési csalással vádolt egykori vagyonkezelőjét, Wolf Gyulát a Pécsi Törvényszék.
Három év tíz hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Pécsi Törvényszék első fokon a Pécsi Egyházmegye gazdasági bűncselekményekkel vádolt volt vagyonkezelőjét szerdán.
Letöltendő börtön kiszabását kérte perbeszédében az ügyész a pécsi egyházmegye volt vagyonkezelőjére a Pécsi Törvényszéken.
Havi bruttó 180 ezer forintért lát el "panaszreferensi" feladatokat az erzsébetvárosi önkormányzat vagyonkezelő cégénél egy volt helyi fideszes képviselő - tudtuk meg. A lapunk birtokába került - idén február 7-től határozatlan időre kötött - megbízási szerződés szerint Berki Béla egyik fő feladata, hogy a heti egy ügyfélfogadási napon, illetve havonta egyszer Csomor Sándor, a vagyonkezelő vezérigazgatójának fogadóórájáról szükség esetén "elhajtsa" az elégedetlenkedő vagy nehezen kezelhető helyi lakosokat.