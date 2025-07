Legkésőbb jövő kedden jön az Otthon Start normaszövege

kormányinfó;

2025-07-31 10:10:00 CEST

Legkésőbb jövő kedden megjelenik a 3 százalékos kedvezményes lakáshitel, az Otthon Start Program normaszövege – kezdi Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a bejelentéseket. Elmondása szerint társadalmi egyeztetés során számtalan igény merült fel, köztük az állampolgárok, de képviselők, polgármesterek részéről is, szóval az Otthon Startot olyan ingázók is igénybe vehetik, akiknek Magyarországon bejelentett lakcímük van, a kétéves társadalombiztosítás követelményében a szomszéd országban fennálló társadalombiztosítási jogviszony is számít.

Állandó lakcímet létesíteni nem szükséges, albérletnek kiadni lehet Otthon Starttal vett lakást, de használati jogot átruházni nem szabad.

Döntöttek arról, hogy legfeljebb 30 ezer forintos lehet a banki díj., az igénylő számára legkedvezőbb feltételeket a bankoknak