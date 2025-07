A The Kooks érkezik Michael Kiwanuka helyett a Sziget Nagyszínpadára

Sziget Fesztivál;2025;

2025-07-31 17:23:00 CEST

Három nappal ezelőtt Michael Kiwanuka bejelentette, hogy egészségügyi okok miatt lemondja több koncertjét, köztük a budapesti fellépést is. A Sziget szervezői azonban gyorsan léptek.

Ez azt jelenti, hogy van beugró, a brit indie-legenda, a The Kooks lép fel pénteken a fesztivál Nagyszínpadán Kid Cudi előtt.

A The Kooks neve egyet jelent az energikus, fülbemászó, lendületes, jó hangulatú dalokkal – ezt legutóbb 2018-ban bizonyították a Szigeten. Azóta 2022-ben kiadták a 10 Tracks To Echo In The Dark-ot, ami a 80-as évek szintipopjától, a funky-n át, a progresszív rockig több műfajjal is kacérkodik, de a lényegét tekintve azonban egy indie album, ráadásul kifejezetten a The Kooks-é. Idén májusban pedig előrukkoltak a Never/Know hanganyaggal, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a zenekar úgy tud fejlődni, hogy közben hű marad a gyökereihez. A kritika szerint az album zökkenőmentesen ötvözi a nosztalgikus elemeket a kortárs hatásokkal, így egy olyan gyűjteményt kaptunk, amely egyszerre ismerős és üdítő. Ezt (is) hallhatjuk hamarosan a Szigeten.