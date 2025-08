Érinthetetlen Mészáros Lőrinc erőműbiznisze?

MSZP;Legfőbb Ügyészség;legfőbb ügyész;Mátrai erőmű;Tóth Bertalan;

2025-08-01 11:34:00 CEST

Tóth Bertalan szerint egy Orbán-kormány számára kellemetlen és védhetetlen ügyről van szó.

A legfőbb ügyész is egyetért azzal a rendőrségi tájékoztatással, melyben a nyomozók lényegében elutasították Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezetőnek a Mátrai Erőmű öt évvel ezelőtti állami felvásárlása kapcsán tett ez év eleji feljelentését – derül ki az ellenzéki politikus Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek címzett parlamenti kérdésére adott válaszából. Mint arról többször beszámoltunk, a szocialista honatya az MVM mint vevő részéről az eladói oldalon álló Mészáros Lőrinc-érdekeltségeknek kifizetett 17,44 milliárdos vételárral szemben a „hitelkiváltás” címén szintén átutalt 5 milliárdra több évnyi adatigénylés és pereskedés után sem lelte fel az alapszabály szerint kötelező állami tulajdonosi engedélyt. Ez pedig különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés gyanúját veti fel.

2025. eleji feljelentésére a rendőrségtől lényegében azt válaszolták, hogy Szél Bernadett korábbi ellenzéki képviselő 2020-as megkeresésére az ügyet már akkor áttekintették és a nyomozást elvetették. Tóth Bertalan ezután a legfőbb ügyészséghez fordult, jelezve, hogy Szél Bernadett nem tért ki az 5 milliárdos kifizetés hiányzó engedélyére. Az ügyészségről az akta ugyanannál az osztályvezetőnél landolt, aki nemrég kelt levelében megismételte korábbi válaszát. A legfőbb ügyész mostani nyilvános válaszában kiáll a rendőrségi elutasítás mellett: eszerint az MSZP-s politikus csak a korábban „egységesen” vizsgált ügylet „egyik elemének újabb vizsgálatát” kérte. Kérdéseinkre a Legfőbb Ügyészségnél és az Országos Rendőr-főkapitányságnál is rögzítették: törvényesen jártak el.

Az ügyészség és a rendőrség struccpolitikát folytat, csak hogy ne kelljen foglalkozni egy Orbán-kormány számára kellemetlen és védhetetlen üggyel – fogalmazott megkeresésünkre Tóth Bertalan. Azt mondják, már mindent is megvizsgáltak, ezért az új tényállást külön nem vizsgálják. Akkor azonban azt tartaná a legkevesebbnek, hogy bemutatják a Mészáros Lőrincéknek tulajdonosikölcsön-visszafizetésként átutalt további 5 milliárdra vonatkozó miniszteri határozatot. Ilyen irat az általa kiperelt iratanyag szerint nincs. Ha most mégis előkerülne, az más bűncselekmény gyanúját is megalapozná - mondta. Mindezek után most az MVM-től, az energiaügyi minisztertől és a legfőbb ügyésztől kéri a hiányzó határozat bemutatását.