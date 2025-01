- Bűncselekmény gyanúja az MVM-nél, feljelentést tett Tóth Bertalan

MSZP;feljelentés;MVM;hűtlen kezelés gyanúja;Mátrai erőmű;Tóth Bertalan;Mészáros Lőrinc;

2025-01-09 05:50:00 CET

Az állami MVM-nek az Energiaügyi Minisztériumtól kiperelt, összes 2019-es és 2020-as tulajdonosi határozata között nem szerepel engedély a Mátrai Erőmű 2019-2020-as megvásárlása keretében a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó egyik addigi gazda 5 milliárdos tulajdonosi hitelének kiváltására – tájékoztatta lapunkat kutatásai eredményéről Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető.

Mivel ugyanis az MVM akkor hatályos alapszabálya a 3 milliárdon felüli kifizetéseket kifejezett alapítói hozzájáruláshoz kötötte, ezt az 5 milliárdnyi közpénzt az MVM a jelek szerint engedély nélkül utalta ki Mészároséknak. Mivel az ügy felveti a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás vagy a különösen jelentős vagyon hátrányt okozó hűtlen, illetve hanyag kezelés gyanúját, az ellenzéki honatya szerdán feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Az ügyletben az egyik eladóként megjelenő, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. 2019. december 23-án tette közzé a tőzsdén, hogy a – szintén a felcsúti billiárdoshoz kötött – Status Energy Magántőkealappal együtt a Mátrai Erőmű többségét jegyző Status Power Invest Kft.-t értékesítették az MVM-nek. (A kisebbségi részt addig is az MVM birtokolta.) Az ügylet 2020 március végi „zárását” követő napon Gulyás Gergely kancelláriaminiszter be is jelentette a kormányinfón, hogy az MVM egész pontosan 17,44 milliárd forintért megvette a Mátrai Erőmű-többséget.

Bár a hozzáértők zöme már akkor sokallotta a több mint fél évszázados, rendkívül környezetszennyező, lignittüzelésű erőműért a kormányfői jóbarát érdekeltségeinek kifizetett állami tízmilliárdokat, a java csak ezután következett. Amiként még ugyanabban az évben a Párbeszéd adatigényléseiből kiderült, az MVM a bejelentett vételáron felül további 5 milliárd forintot fizetett az addigi tulajdonos által a Mátrai-cégeknek nyújtott hitel kiváltására. Az MVM által Tóth Bertalannak megküldött akták szerint pedig az állami energiacsoport a vétel után több tízmilliárd tőkét és hitelt is nyújtott a Mészáros-érdekeltségek által anyagilag igencsak megkopasztott szerzeménynek.

Mivel az MVM visszatérően arra az alapszabályi pontra hivatkozott, hogy az 5 milliárd feletti kifizetéseket csak tulajdonosi határozatokra hajtja végre, Tóth Bertalan a cég állami tulajdonosi jogait akkor birtokló nemzeti vagyonkezelésért felelős minisztertől igényelte az összes, MVM-re vonatkozó, 2019-es és 2020-as határozatot. Tekintve ugyanakkor, hogy az MVM-től csak foghíjasan, illetve jelentős kitakarásokkal kapott papírokat, a nemzeti vagyonkezelésért felelős miniszter stábja pedig kitérő válaszokkal élt, az ellenzéki politikus mind a két szereplőtől peres úton igyekezett megkapni az összes, kitakarásmentes adatot.

Míg az MVM esetében, változatos ítéletek után, a Kúria, egy fideszes törvénymódosítás révén, végül hozzájárult az adatkiadás megtagadásához, úgyszintén, számos fordulatot követően, a felülvizsgálati tanács, 2023. végén, második nekirugaszkodásra, a tulajdonosi iratok tekintetében végül teljes körű kiadást rendelt el. A vagyonminiszter jogutódjaként az Energiaügyi Minisztérium tavaly év elején ehhez képest csak jelentős kitakarásokkal küldte el a szocialista politikusnak az MVM-re vonatkozó tulajdonosi határozatokat. Bár Tóth Bertalan ez ügyben tett feljelentését a rendőrség elutasította, a képviselő panasszal élt.

A kitakarások ellenére Tóth Bertalanék a megküldött alapítói határozatokból azonosították a 17,44 milliárdos vételár kifizetésére és a megvásárolt portékának utalt pénzekre vonatkozó tulajdonosi engedélyeket is. Bár egy, az adásvételt érintő, korábbi, belső, MVM-es előterjesztés tartalmazta az 5 milliárdos hitelkiváltás tervét is, erre vonatkozó engedélyt az elvileg teljes körűen, sorszámozva megküldött tulajdonosi iratok között a képviselő nem talált és a címek alapján ilyet kitakarásokkal sem fedhettek el. Ha azonban az MVM engedély nélkül fizetett ki ekkora összeget,

az az igazgatóság akkori tagjai, illetve az akkori elnök-vezérigazgató kapcsán, a képviselő szerint, sikkasztás, valamint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen, illetve hanyag kezelés gyanúját veti fel.

Ez az eset újabb példája annak, miként szivattyúzzák ki a közpénzt az állami cégekből Orbán emberei – vélekedett megkeresésünkre Tóth Bertalan. Aztán csodálkozunk a közszolgáltatások színvonalán – tette hozzá. Évekkel ezelőtt azért kezdett el foglalkozni a Mátrai Erőmű tulajdonosváltásával, mert az ügylet rávilágít, miként működik a fideszes rablógazdálkodás, a miniszterelnök környezetének korrupciós rendszere – fogalmazott. A sajtóban csak kormányfői strómanként emlegetett Mészáros Lőrinc feladata, hogy pénzt gyűjtsön és nyereségtermelő vállalkozásokba fektessen. Ezért láthatta Orbánék hátországa jó üzletnek a Mátrai Erőmű korábbi megvételét. Mivel azonban Mészáros Lőrinc érdekeltsége nem tudta nyereségesen üzemeltetni az erőművet, elkezdte hazavinni a cég pénzügyi tartalékait. Orbán pedig úgy dönthetett, hogy az így keletkező veszteséget majd az adófizetőre terheli: bajlódjon az erőmű átalakításával az állam – vélekedett az ellenzéki honatya. Mészárost így busásan megtámogatta az MVM. A szépséghiba, hogy ennek során még a saját szabályaikat sem tartották be. Egy jogállamban a közpénzek törvénytelen felhasználása miatt az érintetteknek vállalniuk kell a felelősséget - fogalmazott Tóth Bertalan, hangot adva abbéli reményének, hogy a nyomozó hatóság ez esetben nem veszíti el nyomozó hatósági jellegét.

Lapunk érdeklődésére az ügy kapcsán cikkünk megjelenéséig sem az MVM-től, sem az energiaügyi tárcától nem kaptunk választ.