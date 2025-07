A legfőbb ügyész szerint helyes, hogy nem vizsgálja a rendőrség a Mátrai Erőmű állami visszavásárlása Mészáros Lőrincnek előnyös, de gyanús elemeit

MVM;legfőbb ügyész;elutasítás;magyar állam;visszavásárlás;feljelentések;Mátrai erőmű;Tóth Bertalan;Mészáros Lőrinc;

2025-07-31 15:50:00 CEST

Az ügyben Tóth Bertalan (MSZP) érdeklődött a legfőbb ügyésznél korábbi feljelentése sorsáról. Annak középpontjában a 17 milliárdos tranzakcióhoz kapcsolódó, további ötmilliárd forintos, az ellenzéki politikus szerint jogtalan kifizetés áll.

Már a határozathozatalra sem méltatják a feljelentéseket? – ezzel címmel érdeklődött Tóth Bertalan MSZP-s országgyűlési képviselő írásos kérdésben Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. adásvétele ügyében általa tett feljelentést el sem utasították, határozat sem született, de mégsem vizsgálják. Röviden összefoglalva, azt feszegette a szocialista politikus, hogy a hivatalosan 17,44 milliárd forint vételáron túl miért vállalt további 4,898 milliárd forint megfizetésére az állami MVM Zrt. a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. valamint a Status Energy Magántőkealap részére.

A vételár ügyében korábban – Szél Bernadett egykori LMP-s politikus feljelentésére – megszüntette az eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. Szél Bernadett hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést, amiről a Nemzeti Nyomozó Iroda 2020. május 6-i határozatában az eljárás megszüntetéséről döntött, mivel meglátása szerint a vételárat érintő feljelentés nyomán hatóság szerint nem állapított meg bűncselekmény gyanúját.

Tóth Bertalan feljelentéséről azonban a legfőbb ügyész most kifejtette, hogy a rendőrségi nyomozás során a Mátrai Erőmű Zrt.-t érintő adásvételt, mint egységes jogügyletet vizsgálta a nyomozó hatóság. – A beadványok tartalma szerinti elbírálásának elvére figyelemmel a befejezett nyomozásban elbírált jogügylet egyik elemének újabb vizsgálatát szorgalmazó beadványai feljelentésként nem voltak értékelhetők, azokat a nyomozó hatóság helyesen értékelte a megszüntetett eljárás folytatása iránti kérelemként, amelyekről történő döntés nem igényelt határozati elbírálást – írta Nagy Gábor Bálint, hogy tulajdonképpen szerint nincs is itt látnivaló.

A Népszava évek óta tartó cikksorozatban számolt be a Mátrai Erőmű történetéről, hogy Mészáros Lőrinc cégei olcsón megvették az elöregedő erőművet, „lerabolták”, majd a társaságot az állami MVM több tízmilliárdért megvásárolta. Az üggyel Tóth Bertalan is folyamatosan foglalkozott, és nemrég lapunknak is elmondta, hogy szerinte azzal, hogy a nyomozó hatóság nem tud, vagy úgy tesz, mintha nem tudna különbséget tenni két eltérő tényállás között, valójában a teljes rendőri állományt járatják le. Pedig az ellenzéki politikus szerint a kötelezettségvállalásra az MVM Zrt. nem rendelkezett alapítói jóváhagyással. Azt is írta: „Megállapítható tehát, hogy sem a rendőrség, sem az ügyészi szervezet nem kíván foglalkozni olyan bűncselekmények gyanújával, amit ki sem vizsgáltak, sőt, már határozatot sem hajlandók hozni benne.”