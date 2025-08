Jelentősen megugrott a patkányészlelések száma Budapesten, júniusban csaknem 1800 esetet regisztráltak

Budapest;patkány;Budapesti Közművek;

2025-08-01 05:50:00 CEST

Június óta a Budapesti Közművek végzi a patkányirtást a fővárosban, saját emberekkel és kibővített feladatkörrel, de a patkányészlelések száma ennek ellenére nőtt - tudtuk meg.

Jelentősen megugrott a patkányészlelések száma Budapesten. A korábbi években a nyári hónapokban átlagosan 1475 bejelentés érkezett, míg idén júniusban 1793 patkányészlelést regisztrált a feladatot ellátó Budapesti Közművek (BKM) – tudta meg a Népszava. Ez 22 százalékos növekedés, ami már a lakosság számára is észrevehető szaporulat.

Az esetszám emelkedése mögött több okot sejt a BKM.

Elképzelhetőnek tartják, hogy a rágcsálóirtást korábban végző konzorciumi partner a megbízási szerződés felbontása előtti tavaszi időszakban alacsonyabb volumenben teljesített, amely befolyásolhatta a 2025-ös patkánypopuláció nagyságát. Ezt tovább erősítette a júniusi rendkívül meleg és száraz időjárás. A patkányészlelések száma ugyanis nyáron mindig megugrik, a szaporodási időszakban sűrűbben bukkannak fel a lakosság közelében. A fővárosi önkormányzat honlapján korábban mindenki számára elérhető „patkány észlelési/bejelentési térképek” mindenesetre elérhetetlenné váltak, ennek okáról hiába kérdeztük a fővárosi önkormányzatot. A BKM szerint nekik erre nincs ráhatásuk. A budapesti közterületi patkányirtást idén júniusban vette át a Budapesti Közművek, miután lejárt a külsős partnerrel 2023-ban kötött szolgáltatási szerződés. Mint emlékezhetünk: a botrányosra sikerült 2018-as tender után – amelyet a feladatot korábban évtizedekig ellátó Bábolna Bio Kft.-nél eredetileg csaknem 300 millióval kevesebbet kérő RNBH konzorcium nyert, majd rögtön utána további 650 milliót kért extra irtásra – 2022-ben új pályázatot hirdetett a főváros. Ezúttal a Bábolna Bio Kft. - Ronix Kft. párosa adott be jobb ajánlatot: havi nettó 26 millió forintért vállalták el a feladatot. Két évre szóló szerződést kötött velük a főváros, de ezzel párhuzamosan a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a kontraktus lejárta után saját cégére, a BKM-re bízza a feladatot. A döntésnek több oka is volt. Egyrészt a főváros mindkét konzorciummal perbe keveredett eljárási és elszámolási okokból, másrészt úgy vélték, hogy egy saját cég rugalmasabban, hatékonyabban tud reagálni a gyorsan változó patkányhelyzetre.

A rágcsálók 2018-ban szaporodtak el az addig patkánymentesnek számító Budapesten. A Bábolna Bio akkor azzal vádolta az RNBH konzorciumot, hogy nem voltak felkészülve a feladatra, nem volt se tapasztalatuk ezen a téren, se elegendő számú „gázmesterük”, azaz patkányirtásra kiképzett szakemberük. Az RNBH szerint már előttük elszaporodtak a rágcsálók.

Most rákérdeztünk a BKM-nél, hogy hány gázmesterrel vágtak neki a feladatnak. Mint írták: a cég önálló Kártevőirtó csoportot hozott létre az FKF Köztisztasági Divízión belül. Összesen 30 embert vettek fel a feladat elvégzésére, akik között gázmester, egészségügyi kártevőirtó, raktáros, betanított irtó és adminisztratív személyzet is van. Azt is hozzátették, hogy a társaság beszerezte a szükséges járműveket, eszközöket és vegyszereket is. Külső alvállalkozójuk nincs. Átvették a fővárostól a népegészségügyi központtal a rezisztencia-vizsgálatokra vonatkozó szerződést is. Ez alapján végzi a központ azokat vizsgálatokat, amelyekből kiderül, hogy hatnak-e még a használt irtószerek.

A BKM közszolgáltatás keretében végzi a patkánymentesítést. A városvezetés a korábbi tenderekben meghatározott műszaki tartalomnál szélesebb feladatkört szabott. Előírták a „méregmezők” számának a korábbi 20-ról 40-re emelését különös tekintettel a nagy forgalmas közlekedési csomópontokra, építkezési területekre, illegális szemétlerakók környékére. A BKM Népszavának küldött tájékoztatása szerint „mostanáig 15 gócpontot telepített és megkezdődött a Rákos-patak védvonal telepítése is. A telepítések folyamatosan zajlanak”.

Új elemként védőgyűrű kialakítását is feladatba adta a BKM-nek a főváros a Duna és a fővárosi patakmedrek mentén. A közművek most azt írta, hogy „ezen is dolgozik, a védőgyűrűk telepítése, térképezése folyamatos. Az eddigi helyszíneken történt megfigyelések alapján a kártevőirtás hatékonyságát megfelelőnek találták”.

A kibővített paraméterekkel végrehajtott patkányirtásra évente 87,8 millió forinttal többet költ Budapest, mint korábban. A fővárosi önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint az idei évre 527,5 millió forintot irányoztak elő patkányirtásra, ám 2025-ben az összegnek csak valamivel kevesebb mint a felét – 252,9 milliót – fizetik ki a BKM-nek, a többit – 274, 5 milliót - elszámolás alapján 2026-ban. Ehhez képest az előző tendergyőztesnek, a – Bábolna Bio, RONIX alkotta - Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat. A főváros válaszában azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt közfeladatnak tekintik a patkányirtást, ezért is emelték az elvárt teljesítményt. Egyelőre – mint a kezdő számokból látszik – az igyekezet nem váltotta ki a kívánt hatást.