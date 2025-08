Karácsony Gergely megérkezett a Nemzeti Nyomozó Iroda épületébe, most hallgatják ki a Budapest Pride miatt

Karácsony Gergely;Nemzeti Nyomozó Iroda;Budapest Pride;Jámbor András;

2025-08-01 10:12:00 CEST

Remélem, hogy szabadlábon fogok távozni, de az biztos, hogy szabadon – jelentette ki a főpolgármester.

Megérkezett Karácsony Gergely főpolgármester a Nemzeti Nyomozó Iroda épületébe, ahova a Pride megrendezése miatt idézték be a hatóságok.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korábban a gyülekezési törvény márciusban elfogadott módosítására, valamint az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride rendezvényt. Ezt követően Karácsony Gergely bejelentette, hogy az önkormányzat saját hatáskörében Budapesti Büszkeség Menete néven tartják meg a felvonulást, amelyen június 28-án több százezren vettek részt.

A Telex szerint a főpolgármester az épületnél beszédet is mondott, ahol megköszönte mindenkinek, hogy eljött, ugyanakkor hozzátette, ez a történet nem róla szól, hanem arról, hogy Budapest és Magyarország szereti-e eléggé a szabadságot. – Remélem, hogy szabadlábon fogok távozni, de az biztos, hogy szabadon” – mondta, majd elindult kihallgatására.

Karácsony Gergely korábban közölte, még büszke is rá, hogy gyanúsított lett, „ha ebben az országban ez az ára annak, hogy kiálltunk a magunk és mások szabadságáért”. A Népszavának arról is beszélt: nem tudja elképzelni, hogy ez a nyomozás akár vádemelésig jusson és bírósági tárgyalás legyen belőle. Hozzátette, minden egyes alkalom, amikor a Büszkeség Menetéről a nyilvánosságban szó esik, visszahúzza a Fideszt a vesztes pozícióba. „A Pride betiltása politikai öngól volt. Jól mutatja ezt, hogy a résztvevőket nem is büntetik meg” – jelentette ki.

A főpolgármester csütörtökön azt is közölte, az alkalomhoz illő eseményhez megvan az alkalomhoz illő ruházat:

Jámbor András országgyűlési képviselő péntek délelőttre közös kiállásra hívta a budapestieket a Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utcai központja elé. „A Pride megszervezése nem bűn”, az önkormányzati rendezvény jogszerű volt, a gyanúsítás abnormális – szögezte le, hozzátéve, a főpolgármester sok közös ügyért küzdött, „most nekünk kell Gergő mellé állnunk”. Később közölte, korlátozó végzést kaptak a rendőrségtől, és az eredeti helyszín helyett egy körülbelül 250 négyzetméteres területet jelöltek ki számukra a Budakeszi úton.

Jámbor András péntek reggel egy fotót is közzétett, és leszögezte, ezen a sávon, a járdán és a zöld füves részen lehetnek ma, 70 méter hosszan:

„Mivel nem szállították el az autókat, a rendőrség korlátozó határozata tényleg teljes abszurditásba fulladt, már 200 fő sem fog elférni! Csókoltatom azt, aki ezt kitalálta a rendőrségnél (na jó, valójában tudjuk, hogy a Fidesznél), és szeretném kérni: ha esetleg bedugul a Budakeszi út, ne az én anyukámat, hanem az övét emlegessétek!” – jegyezte meg a közösségi oldalán.

A Telex szerint fél 10 körül körülbelül 200 ember gyűlt össze a helyszínen. A Labanc utca torkolatát rendőrsorfal védi, a demonstrálók tábláin „Budapest Karácsonyért, Karácsony Budapestért” és „Je suis Karácsony Gergely” feliratok szerepelnek. A tömegben feltűnt Dobrev Klára, a DK elnöke, Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere és Tordai Bence független országgyűlési képviselő is.