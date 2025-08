politika;Magyarország;Orbán Viktor;

2025-08-01 07:51:00 CEST

Orbán Viktor: A magyarnak ez fontos. Ha van házam, akkor nem senki vagyok és nem földönfutó

A miniszterelnök a 3 százalékos kedvezményes lakáshitelről elmondta, ha nem döntöttek volna egy értékhatárról, akkor az az égbe lökhette volna a lakásárakat. Közölte azt is, hogy szerinte egy hat hónap alatt lezajló adóforradalomnak az első napjait éljük most, az uniós termékekre kivetett 15 százalékos amerikai importvámról pedig úgy vélekedett, sokkal nagyobb baj történt, mint gondoljuk, és amit ebben a megállapodásban szakmailag el lehetett rontani, az el is van rontva.