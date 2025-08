Szerbia;függetlenség;veszély;újságírók;sajtószabadság;Al Jazeera Balkans;

2025-08-02 19:56:00 CEST

Szerbiától Bosznián át Horvátországig egyre nagyobb veszélybe kerül a sajtószabadság, ez Donald Trump politikájának is az eredménye

Még mindig nem tértek magukhoz a sokkból mindazok, akik abban hittek, hogy a független média igenis közelebb hozhatja a Balkánon élőket. Nemrégiben ugyanis bejelentették az egyik legfontosabb balkáni média, az Al Jazeera Balkans megszűnését. Amilyen gyorsan létrejött 2011-ben a szarajevói központú televízió, amelyhez egy színvonalas honlap is tartozott, olyan gyorsan be is zárt. A portálra az utolsó híreket július 12-én tették fel.