Nyomás alatt a sajtószabadság: Tavaly 266 esetet jegyeztek föl Európában, ahol újságírókat megfélemlítettek, letartóztattak vagy fizikai erőszak érte őket

erőszak;Európa Tanács;újságírók;sajtószabadság;megfigyelési botrány;Pegasus;bebörtönzés;

2025-03-05 17:37:00 CET

A fizikai erőszak és bebörtönzés is valós veszély számos európai újságíró számára, derült ki a sajtószabadságról szóló éves jelentésből. Az elemzést az Európa Tanács égisze alatt működő újságírás védelméért működő platform mutatta be szerdán Brüsszelben.

Az emberi jogok védelméért alakult Európa Tanács negyvenhat tagországában 2024-ben

266 esetet jegyeztek föl, ahol újságírókat megfélemlítettek, letartóztattak, fizikai erőszak érte őket vagy egyéb módon korlátozták a sajtó munkatársait munkavégzésükben.

A jogi és politikai támadások a sajtó ellen rendszerszintű problémát jelentenek számos európai országban, így Magyarországon is a kutatók szerint. Az újságírók megfigyelése kémszoftverekkel - amelyben Magyarország „úttörő volt” a Pegasus szoftver használatával-, is egyre elterjedtebb, orosz és belarusz hatóságok tavaly már bizonyítottan figyeltek meg külföldön száműzetésben lévő újságírókat is. Különösen nehéz a helyzete a regionális és helyi médiának Európa-szerte, ahogy a közmédia politikai megszállása is komoly kihívás.

A közmédia függetlenségéért folyó harc tavaly Szlovákiában és Olaszországban vált különösen élessé a jelentés szerint.

Oliver Money-Kyrle, az International Press Institute (Nemzetközi Sajtó Intézet) munkatársa a brüsszeli konferencián kifejtette, a politikailag megszállt médiából egy generációba fog telni, hogy Magyarországon és más országokban ismét jól működő, szabad sajtó lehessen. Hangsúlyozta, mivel a magyar és európai sajtó is pénzügyileg rendkívül nehéz helyzetben működik, a rendszerszintű megoldáshoz a gazdasági modell változására is szükség van.

Az újságírók elleni fizikai támadások és gyilkosságok közül a legtöbb esetet Ukrajnában jegyezték föl, különösen az orosz megszállás alatt álló területekről. Az Ukrajna elleni háborúban már tucatnyi újságíró halt meg. Egyesek katonaként, mások a munkájukat végezve, például a mindössze 27 éves ukrán Viktoria Roscsina több hónapnyi fogva tartás és kínzás után halt meg orosz fogságban.