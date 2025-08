Két képviselő távozik a hegyvidéki kutyapárti frakcióból, Kovács Gergely szerint az volt a hiba, hogy megbízott bennük

Fidesz;Pokorni Zoltán;kilépés;elszámoltatás;Hegyvidék;képviselő-testület;válaszok;vádak;Kovács Gergely;

2025-08-01 16:31:00 CEST

A polgármester szerint a Pokorni Zoltán nevével fémjelzett kerületvezetés elszámoltatása körüli viták vezettek a szakításhoz. Azzal vádolták, hogy Tiborcz István nyomására állította le az átvilágítást, és döntött az MKKP 2026-os induláson. A távozók közölték, ők csak a tisztánlátást szorgalmazzák, de a történtek ellentétesek a Kutyapárt szellemiségével.

Visi Piroska már nem tagja a XII. kerületi kutyapárti frakciónak. Ő eleve nem a Kutyapárt jelöltje volt, hanem a saját helyi egyesülete indította, én meg gondoltam jó fej leszek, és bár az előválasztási megállapodás alapján nem járt volna neki, de felajánlottam az egyik kutyapártos körzetet – posztolta Facebook oldalán Kovács Gergely. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, a Hegyvidék polgármestere szerint nem csak az említett önkormányzat képviselő távozott, hanem egy másik, Kocsis Borbála (Bori) is ki akar lépni a tavaly júniusi választáson hatalmas többséget szerzett képviselőcsoprtból. A kerület vezetője jelezte, elővágásnak szánja a bejegyzést, mert attól tart, hogy hamarosan újságcikkekből olvashatnak majd a két kilépő képviseő vádjairól.

A polgármester Visi Piroskáról azt írta, hogy „még a testület sem alakult meg, már próbálta megosztani a csapatot és ezen fáradozott azóta is”. – Érthető, hogy ő leginkább a saját politikai céljait helyezi előtérbe, de várhatott volna az aknamunkával meg a fura vádjaival a ciklus második feléig legalább, akkor talán eredményeket is tudna felmutatni mellé. Az elmúlt pár hónapban tanácsnok volt, de kevés hasznosat tett, pedig minden lehetősége adott volt ehhez. Az nem tekinthető hasznos munkának, hogy újra előveszi az átvilágítási bizottság ötletét, amiről már egy éve is beszéltünk a frakcióban, de akkor is abban maradtunk, hogy ez ebben a formában nem működik – tette hozzá, megjegyezve, hogy sajnos Kocsis Bori is távozni akar a frakcióból.

Kovács szerint az önkormányzat vezetése foglalkozni akar az előző vezetés piszkos ügyeivel, csak más formában, nem úgy, hogy a felállítandó bizottsághoz olyan jogokat, „ami alig jogszerű és nem életszerű”. Megjegyezte, hogy a képviselők távozásával is stabil kutyapártos többség marad a kerületben, azért felsorolt néhány vádpontot, amelyeket szerinte Visi Piroska és Kocsis Bori felhoznak ellene:

Direkt nem foglalkozom a helyi Fidesz korrupciójával, végülis csak száz cikket írtam róla, ők meg egyet se.

Felveszem az önkormányzathoz a haverjaimat, akik nem is dolgoznak – állítják a lányok, akikről nehéz lenne megmondani, mit csinálnak, olyanokról, akik rengeteget dolgoznak – tesznek a kerületért.

Még mindig nem küldtük el az összes embert a hivatalból, aki valaha itt dolgozott.

Tiborcz miatt indul a választáson a Kutyapárt.

Kovács Gergely hosszasan magyarázta, hogy szerinte miért alaptalanok a fenti vádak. Ezek közül a legfontosabbnak azt nevezte, hogy amikor átvették az önkormányzatot az volt az elsődleges, hogy működjön a kerület úgy, hogy hónapokig nem volt jegyző, aljegyző, lecserélődött hat irodavezető, két csoportvezető, két cégvezető és három intézményvezető, valamintsok más fontos munkát végző köztisztviselő. Mint írta, az átszervezéssel voltak elfoglalva, meg azzal, hogy elzárják azokat a csapokat, amiken értelmetlenül folyt ki a pénz az önkormányzatból.

– Több mint 1 milliárdot spóroltunk már ennyi idő alatt is – emelte ki a polgármester. hozzáfűzve, hogy a Transparency International fogja átnézni az elmúlt évek közbeszerzéseit, és a hivatalból sem rúgják ki azokat, akik hasznos munkát végeznek, sőt olyan embereket fel is vesznek. – Mindenki követ el hibákat, én például megbíztam olyanokban, akikben nem kellett volna. Lécci ne ez alapján ítéljétek meg a munkánkat, hanem az eredményeket nézzétek! Mindegy, megyünk tovább, vagyunk végig – szögezte le végül Kovács Gergely.

Visi Piroska ugyancsak a Facebookon reagált a történtekre. – A legutóbbi testületi döntés után sokan megkerestetek – ez is megerősített abban, hogy van értelme kimondani azt, amit sokan éreznek: tisztábban és átláthatóbban kell működnie az önkormányzatnak. Több képviselőtársammal egy olyan bizottság létrehozását kezdeményeztük, amely segíthette volna a múlt ügyeinek feltárását, és világosabb felelősségi viszonyokat teremtett volna. Nem vádaskodni akartunk – felelősen, jogszerűen, szakmailag alátámasztva jártunk volna el. Mert hisszük, hogy a kerület jövője a tisztázott múltból építhető fel. A polgármester ezt nem támogatta – szerinte ez felesleges, sőt vitás lenne. Mi másként látjuk. A tisztánlátás nem vitás, hanem alapvető elvárás – fogalmazott a kutyapárti frakcióból távozott politikus, aki egy a polgármesterrel való konfliktusáról máris mellékelt egy újságcikket, amely a Magyar Hang legutóbbi számában jelent meg.

Kocsis Borbála a Telexnek írt válaszából az derült ki, hogy már ő is kivált a kutyapárti frakcióból. – „A mostani reakciókból úgy tűnik, hogy itt is személyi kultusz van, amit a vezér mond – akkor is, ha nem igaz – követik vakon. Én nem tudok ezzel azonosulni, azért léptem ki a frakcióból. Számomra fontos a nyílt, őszinte, gyűlöletmentes párbeszéd” – emelte ki. Hozzátette, Kocsis Borbála azt írta, Visi Piroskával csupán a Magyar Hangnak, a lap múlt pénteken megjelent cikkében nyilatkoztak, de Kovács Gergelyről nincs jó véleménnyel: „Az, ahogy kezeli ezt az ügyet, az teljesen ellentmond a kutyapárt szellemiségének. Egy kedves, nyitott közösséget ismertem meg bennük, ahol nem a gyűlölködés volt az összetartó erő”