„Ha eddig az volt a duma, hogy csak a legerősebb párt induljon, akkor ők most mégis hova az úristenbe indulnak el?”

interjú;Nagy Dávid;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2025-07-22 05:55:00 CEST

Hadházy Ákos zuglói indulását a Tiszával szemben is támogatnák, sőt, a DK mellett ő maga is ringbe száll Újpesten – mondta lapunknak Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt parlamenti listavezetője. Interjú.

A Kutyapárt választási listáját Kovács Gergő vagy Döme Zsuzsanna helyett ön vezeti, sőt teljesen új arcok kerültek rá. Egy Tisza által dominált politikai helyzetben új Kutyapártra van szükség?

Mi egyszerűen csak nem verjük át a választókat azzal, hogy a hivatalban lévő társelnökök listát vezetnek, aztán meg nem ülnek be a parlamentbe. Sokan eljátszották már ezt, de szerintem a Kutyapárt szavazóinak tudniuk kell, hogy ki képviseli majd őket. És ha ez nem Gergő, vagy Suzi, akkor nekik nem szabad ott lenniük a listán sem. Ettől függetlenül a párt ugyanaz, mint eddig, csak picit jobban fogunk kommunikálni, és elmondani az embereknek, hogy mit szeretnénk kezdeni az országgal. Mivel szerintem most már az ország is készen áll a Kutyapártra, ahogy mi is az országra.

Nem fél attól, hogy éppen szavazókról mondanak le ezzel?

Nem, mert szerintem a szavazók nemcsak Gergőt és Suzit, hanem a Kutyapártot is ismerik már, ahogy a helyi sejtjeit Csepeltől Keszthelyig, vagy Nyíregyházától Sopronig. Minket a kutyalogó tart össze, és persze azok az ideák, amiket Gergőék lefektettek. Gergő és Suzi egyébként így is szerves részei lesznek a kampánynak, de kimondott feladatuk most nincsen, mivel parlamenti ambíciójuk sincs. A lista első öt helyén szereplő embernek viszont van.

Káderproblémákat kell megoldaniuk?

Nem, inkább arról van szó, hogy nagyon kevés megjelenést kapunk a médiában, és eddig leginkább Gergő, Suzi, vagy én szerepeltünk, esetleg még Terdik Roland. De most megpróbálunk több olyan arcot építeni, akik a saját területükön ügyesek.

Épp Kovács Gergő mondta nemrég, hogy polgármesterként nincs ideje a pártra. Előállhat olyan helyzet, hogy a pártvezetést is átvegye tőle?

Nincs ilyen ambícióm. Gergő és Suzi a legjobbak arra, hogy szellemi vezetői legyenek ennek a közösségnek, most viszont egy jó operatív vezetőt is kellett találni. Ez lennék én, és úgy tűnik, hogy belőlem még lehet valamilyenfajta nem hagyományos politikust faragni. Erre törekszünk.

A nagykanizsai Tisza-kongresszus után nem merült fel önben, hogy vissza kéne lépni?

Csak az merült fel, hogy átlépjek a Tiszába, de sajnos Péter nem engedte. Komolyra fordítva a szót: tudható, hogy mi beszéltünk Magyar Péterrel, és azt mondta, neki jelenleg nincs szüksége erre a kormányváltáshoz. De szerintem a mi szavazóink 2022-ben is átszavaztak az esélyes jelöltre egyéniben, sőt azt is megtanulták, hogy nekünk elsősorban a listás mandátum a fontos. Ez pedig nem hátráltatja a kormányváltást, hanem pont, hogy segíti.

A kérdés jelenleg az, hogy a Tisza mellett van-e szükség bárki másra az ellenzéki oldalon.

De ez a párt három választás óta mindig önállóan indult, és most is ezt fogjuk tenni. Szóval inkább a többi pártnál kérdés: ha eddig az volt a duma, hogy csak a legerősebb párt induljon, akkor ők most mégis hova az úristenbe indulnak el? Higgye el: mi eddig is kibírtuk pozíciók és jól fizető állás nélkül, ezután is ki fogjuk bírni. Nekünk ez az egész nem erről szól, hanem olyan értékkészletről, ami másnak nincs meg.

Csak azért kérdezem, mert a DK mindenkit a Kutyákhoz irányít, amikor az ő indulásukat pedzegetik.

Igen, csak mi soha nem szólítottunk fel senkit visszalépésre, és soha nem kampányoltunk azzal, hogy a kisebb pártokra adott szavazat elveszik. Ők meg igen. A Momentum ilyen szempontból tök elvszerű, ők is azt mondták, hogy csak legnagyobb induljon el, 2022-ben ezért el is indultak az összefogással, most viszont nem.

A DK-val viszont mindketten a baloldali szavazókra hajtanak.

Nyilván, mert már nincs mit ellopnia a DK-nak, csak az identitásunkat. Szerintem a baloldali értékeket, a zöldpolitikát, és liberális árnyalatokat mi lényegesen hitelesebben tudjuk képviselni, mint bárki más. Ráadásul mi mindig az a párt voltunk, amelyik előbb cselekedett, és csak utána jött a program.

A kérdés itt marad: van piaca most bármi másnak az anti-orbánizmuson kívül?

Ez most még nem tiszta, mert nyilván óriási a hype a Tisza körül. De szerintem a választás felé közeledve jobban fog látszódni. Én azt látom, hogy 200-250 ezer embernek – akik eddig nem ránk szavaztak az összefogás, vagy egyéb mantrák miatt - igenis tudunk értékalapú otthont adni. Csak meg kell tudnunk magyarázni nekik, hogy miért szavazzanak ránk. És nagyon sokan úgy érzik, hogy a Kutyapárt lesz a párt, amelyre szükség lesz egy új parlamentben, új arcokkal.

Ha a választásokhoz közeledve más látszik, vehetnek még Momentum-szerű hátraarcot?

Nem hiszem. Természetesen, ha azt fogjuk látni, hogy a rendszerváltáshoz azt kéne, hogy ne csináljunk semmit, akkor nem csinálunk semmit. Viszont én most nem ezt látom.

Áldozatokra szükség lesz a végén?

Milyen áldozatokra?

Visszalépnek jelöltjeik, mint mondjuk Jámbor András.

Szerintem mi mindig hoztunk ilyen áldozatokat. Ha 106 helyen elindultunk volna, több szavazatunk, több pénzünk van, és a kampányra is többet kapunk. Viszont mi mindig csak annyi helyen indultunk el, amire a listához minimálisan szükség volt. Ez korábban 30 valamennyi volt, aztán 50 majd 70. Tehát önmagában lemondás, hogy nem indulunk el mindenhol, hiszen erőforrásoktól esünk el, de mi sosem pozíciókról, hatalomról gondolkodunk, hanem hogy megtartsuk a párt alapjait. Értem a Momentumot, értem Jámbor Andrást, de azt is meg kell érteni, hogy mi pont ezzel az úttal vállalunk áldozatot. Ha elbuknánk, valószínűleg sokan jobban is élnénk a piacról, de a mostani visszalépők helyzete más. 1 évig ott ülnek még a parlamentben fix fizetéssel, és tervezni is van idejük a jövőre nézve.

Hogy állnak az egyéni jelöltekkel?

Elfogadva éppen most 25 egyéni jelöltünk van. 85-90 helyen tervezünk indulni, és 100 jelentkezőnk van képzésen. Kicsit fölélövünk persze, ha közben bármi történik: valaki mégsem szeretne indulni, vagy más politikai helyzet áll elő, esetleg valakiről kiderülne, hogy megpróbálták beépíteni.

Pont a momentumosok állítják most, hogy a Fidesz megpróbálta őket megvesztegetni, ha elindulnak.

Egyre furcsább, hogy minket sose keresnek, lehet nekünk kéne őket. De hát most madarat tolláról, vagy nem tudom. A Momentumról egyesek úgy láthatták, hogy náluk ennek van értelme, nálunk viszont valahogy nem volt ilyen soha. De szerintem az egész igazából arra jó, hogy ismét zajt lehet kelteni a közéletben, és nem arról beszélünk, hogy mit kéne csinálni az országgal.

És mit szól az „óellenzék” – „új ellenzék” vitához? A Tiszához hasonlóan ön is az óellenzékhez sorolja Hadházy Ákost?

Ez kicsit olyan, mint a Yugi-Oh, hogy a kártyák között vannak erősségek, amiből az Ákos kilóg. Ő egy csillogós kártya, a többiek pedig összeolvadtak. Ákos volt az első, aki nem vette fel a fizetését, aztán kevesebbet, de ő vállalta be először az óriási büntetéseket is. A többiek eközben nem véletlenül olvadtak össze, mert egymásból van az összes pénzük. Ákos viszont egyéni képviselőként jutott be, de a Momentumnál, vagy a Párbeszédnél pár kivétellel mindenki listás. Ott mindenki abból merítette a pénzét és a forrásait, hogy összefogtak, ez lett az identitásuk első eleme és semmi más. Aztán leszerepeltek és azóta is veszik fel a lóvét. De ott van mondjuk ellenpéldaként Orosz Anna is, aki tökösen azt mondta, hogy mivel nem indul el jövőre, már most is lemond. Ez egy jó mentalitás, rajta kívül viszont mindenki más megtartott mindent.

Így viszont Zuglóban bonyolult helyzet állt elő. A Kutyapárt támogatja Hadházy indulását?

Szerintem igen, de erről még hivatalos döntés nincs. Van ott egy elfogadott jelöltünk, akit szintén Nagy Dávidnak hívnak, de szerintem Ákos olyan ember, akivel lehet és kell is beszélni. Tóth Csabát anno úgy győzte le, hogy az egész ellenzéki network, sőt még Karácsony Gergely is ellene volt, viszont a Momentum és a mi támogatásunkkal kívül tudott maradni az egészen, és nyert.

Egy Tisza-jelölttel szemben is támogatnák őt jövőre?

Azt gondolom, hogy igen, de erről a taggyűlés fog majd dönteni.

És ön? Az újpesti választókörzetben versenybe száll Varju László és a Tisza Párt ellen?

Persze.

Három ellenzéki indulóval nem a Fidesz viszi a körzetet?

Szerintem a Fidesz Újpesten már betekintett a 30 százalék alá. A kérdés, hogy ki fog nyerni. Ez mondjuk 90 százalék, hogy nem Varju László lesz. Hála az égnek.

Tegyük fel, hogy bejutnak a parlamentbe. Megírta már a gyújtóhangú ellenzéki beszédeket a Tisza-kormány ellen?

Ilyen helyzetben nekünk van tapasztalatunk. Például Újpesten pont ez van: ellenzéki vezetés, fideszes ellenzék és ott vagyunk mi is. Néha tudunk menni a vezetéssel, és néha nem, ha ez nem szolgálja a kerület érdekét. De több helyen, Zuglóban is ugyanez van jelenleg és szerintem hasonló konstruktív ellenzéki lét lenne a legazonosabb a parlamentben is. Nyilván, ha csak velünk van többsége Magyar Péternek, akkor a koalíciós kormányzás egy nagyon erős kérdés, amit a taggyűlésnek kell eldönteni. De a választások előtt semmiképp nem vetemednék arra, hogy azzal tematizáljam a közéletet: a Kutyapártra van szükség a rendszerváltáshoz.

Magyar Péter leülne a végén egyezkedni a Kutyákkal?

Ha kellünk neki, persze.

Választási cél, hogy ne legyen egyedüli Tisza-kétharmad?

Azzal szerintem senki nem járna jól, ha most egy újabb egypárti kétharmad jönne, igen.

Mennyire kormányképes most a Kutyapárt? Minisztereket is ki tudnak állítani egy kormányba 26-ban?

Biztos vagyok benne. Kulturális és korrupcióellenes területen nagyon gyorsan le tudnánk rakni egy stábot és beszélő fejeket, de ismétlem: ez a jövő.

Például, ha Fidesz is ellenzékbe kerül, előfordulhat, hogy együtt kell velük szavazni?

Mindenhol vannak közös szavazások, például protokollügyekben. Azt viszont biztosan nem látom, hogy ezen felül ezzel a Fidesszel bármiben együtt lehetne mozogni.