Örkényi abszurd drámában érezte magát Karácsony Gergely a kihallgatása alatt

Karácsony Gergely;

2025-08-01 19:54:00 CEST

Szabadon távozhatott.

„Nincs hatalmuk felettünk” – skandálta Karácsony Gergely főpolgármester szavait ismételve több száz tüntető a Budakeszi út-Labanc út kereszteződésében tegnap délelőtt, miután félig-meddig a tűző napra kiszorulva vártak arra, hogy kiengedik-e Budapest vezetőjét a Nemzeti Nyomozó Iroda központjából. A rendőrök már az utcába se engedték be a tüntetőket, Szabó Bálint trombitás oldalt megpróbált ugyan beslisszolni, amikor a főpolgármestert a kordon másik oldalán beengedték, de a szemfüles rendőrök nyakon csípték. Karácsony elsétált egy rabomobil mellett, majd betessékelték egy konténerbe, később onnan kísérték át a főépületben zajló kihallgatásra, de a sajtómunkásokat addigra kitessékelték az utcából, más meg be se mehetett. De még előtte mondott azért néhány szót Karácsony az egybegyűlteknek, akik lelkes tapssal fogadták és biztosították róla, hogy ők nem mozdulnak, míg ki nem engedik a főpolgármestert.

„Egy hónappal előtte ezelőtt megüzentük az egész világnak, hogy Budapesten se a szerelmet, se a Pride-ot nem lehet betiltani. Ha nem lehet betiltani, akkor nem lehet megbüntetni sem. Ma mégis nekem kell válaszolnom a nyomozó hatóság kérdéseire” – mondta Karácsony Gergely, bár szerinte az alapvető kérdés az, hogy fontos-e nekünk a szabadság annyira, hogy kiálljunk érte. Ha igen, márpedig a Pride-on megmutattuk, hogy így van, akkor már csak vágni kell a centit, hogy vége legyen ennek a borzalomnak, amiben 15 éve él Magyarország. Majd bizakodott abban, hogy szabadlábon távozhat.

Így is lett.

A Labanc utcából kiszorított tüntetők a Budakeszi úton vártak, egy időre egy sávot le is kellett zárni a forgalom elől. A buszok kerülgették az ide-oda futkosókat, az autósok közül sokan dudálással jelezték szimpátiájukat. A nap tűzött, Szabó Bálint egykori szegedi képviselő időnként trombitált, a felkészültebbek táskáiból előkerültek a kulacsok. A demonstrálók között számos politikus – a teljesség igénye nélkül: Dobrev Klára DK elnök, Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester, Szabó Tímea és Tordai Bence országgyűlési képviselő, Fekete-Győr András, volt parlamenti képviselő és Barabás Richárd fővárosi képviselő – is feltűnt, akik kedélyesen válaszolgattak a kérdésekre.

A szolidaritási rendezvényt szervező Jámbor András parlamenti képviselő a várakozás alatt a színpadra lépve bevallotta, hogy „egyszerű józsefvárosi gyerekként idegbeteg lesz az igazságtalanságtól, mert mi másként is értékelhetnénk azt, hogy Karácsony Gergelyt gyanúsítottként hallgatják ki, miközben Matolcsy György, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és a többiek háborítatlanul fosztogathatják az országot”. Jámbor szerint az igazság 15 éve szabadságra ment hazánkban. Azt is hozzátette, hogy ha a kormány valóban tenni akarna valamit a gyerekekért, akkor megemelné a gyermekétkeztetésre adott állami normatívát, emelné a szociális dolgozók bérét, javítaná az oktatási rendszert, de helyette a Pride betiltásával, a gyülekezési jog csorbításával vannak elfoglalva.

A rendezvényt egyébként a rendőrség először engedélyezte, majd az utolsó pillanatban felülírta azt. A korlátozó végzés értelmében a tüntetők nem tehették be a lábukat a Labanc utcába, csupán a Budakeszi úton, egy 250 négyzetméteres területen lehetett demonstrálni. A végrehajtást több mint egy tucat rendőr ellenőrizte, bár egy időre azért ők is inkább egy fa árnyékában várták a fejleményeket.

A várakozás alatt rövid beszédet mondott Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke is, aki a francia nagykövetség július 14-e alkalmából tartott fogadásán kérdezte fel Navracsics Tibor közigazgatási minisztert a magyarul jól beszélő francia nagykövet előtt a gyülekezési törvényről. Most azzal kezdte, hogy 350 ezer ember mondott nemet gyülekezési törvényre a Budapest Pride-on. A rendezvényt betiltását, az LMBTQ emberek jogfosztását már csak azért is értelmetlennek tartotta, mivel a homoszexualitás szót éppen egy magyar újságíró találta ki az 1860-as években, így hungarikumnak számít. Radványi szerint nem állhat le a tiltakozás addig, amíg el nem törlik a gyülekezési jogot csorbító törvényt. Az aktivista szerint Budapest irányt és példát mutatott a világnak: a jogfosztás ellen ki kell állni minden szinten, városvezetőként is. Egy általa idézett szociológiai kutatás szerint ha egy ügy mellett a társadalom 3-3,5 százaléka kiáll, akkor változás érhető el, és szerinte ennél nagyobb arányban akarja a magyar társadalom a változást.

A beszédek után ismét következett némi toporgás. Karácsony Gergely végül több mint egy óra múlva „szabadult”. Újfent hatalmas taps fogadta. Mint mondta: a nyomozó iroda munkatársai rendkívül udvariasak voltak vele. A procedúra közben elhangzott „nem idézhető” félmondatok okán Karácsony végtelenül megható élményként írta le a kihallgatást, amelynek során ő feszengett a legkevésbé. Ujjlenyomatot nem vettek tőle, de a rabosításhoz szükséges fotókat készítettek róla a sorozatos elkövetés esetére. (Jövőre is lesz Pride – jegyezte meg erre Karácsony.) A kihallgatást örkényi abszurdként élte meg. Szürreálisnak nevezte, hogy egy önkormányzati rendezvény megszervezéséért ma Magyarországon meg lehet valakit gyanúsítani, miközben közpénzmilliárdok kitalicskázói még csak látókörébe se kerülnek a nyomozóhatóságoknak.

A kihallgatáson ismertetették a vádat, miszerint egy rendőrség által előzőleg betiltott rendezvényt szervezett és részt vett a lebonyolításában. Karácsony előre jelezte, hogy nem válaszol kérdésekre, helyette egy nyilatkozatot olvasott fel a jogi álláspontjukról, amelyben visszautasította a gyanúsítást, sőt panasszal élt ellene. A Budapest Büszkeség menetét önkormányzati rendezvényként szervezte meg, ami nem esik a gyülekezési törvény hatálya alá. A gyanúsítás éppen ezért megalapozatlan, a büntetőeljárást a nyomozó hatóság kormányzati utasításra, politikai okból folytatja. Karácsony sajnálatát fejezte ki, hogy a nyomozóknak valódi ügyek helyett ezzel kell foglalkozniuk. Végezetül hozzátette:

„minden autoriter rendszer eljut odáig, hogy megpróbálja elnyomni a vele egyet nem értőket. Ehhez hasonló kihallgatásokat látott már a magyar történelem. Én büszke leszek arra, amikor az unokáim dokumentumgyűjteményben olvasni fogják ezt a jegyzőkönyvet. Mert nem fog sikerülni a szabadságot és a szerelmet sem betiltani, sem elnyomni”.

„Az erős kéz elgyengült” - tette hozzá a főpolgármester, aki szerint csak attól a néptől lehet elvenni a szabadságát, amelyik hagyja és itt az ideje, hogy kihúzzuk a derekunkat. A következő parlamenti választás sorsfordító lesz, de ők nem csak megszabadulni akarnak egy gonosz hatalomtól, hanem olyan változást akarnak Magyarországon, amely visszavezeti hazánkat az európai útra.

A főpolgármester a sajtó kérdéséire válaszolva elismételte, amit korábban a Népszavának mondott: a Pride betiltása politikai öngól volt és meglepődne, ha az ügy bíróságig, vagy akár a vádemelésig eljutna, de a választásokig elhúzhatják a nyomozást. Tuzson Bence 1 éves börtönbüntetésre vonatkozó fenyegetését nem tudja komolyan venni.