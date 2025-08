Őriszentpéteren kérdezte Magyar Pétert a Fidesz vasi 3-as választókerületi alelnöke

országjárás;Vas vármegye;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-01 19:45:00 CEST

Egészen konstruktívnak tűnt a beszélgetés.

Erdélyi útja előtt Vas megyében folytatta országjárását Magyar Péter, s őriszentpéteri rendezvényén megesett egy egészen érdekes kis beszélgetés a Fidesz Vas vármegyei 3-as számú választókerületi alelnökével, aki a jelek szerint a kormánypárti szokásoktól eltérően nem kötekedni ment, hanem kérdéseket tett fel.

A Magyar Péter által közzétett videórészletből a választókerületi alelnök neve nem derült ki, de a 24.hu szerint Mesterházy Nagy Dalmának hívják, és korábban függetlenként indult a kisváros polgármesteri posztjáért, de nem járt sikerrel. A kérdések úgy hangzottak, hogy egyrészt mit tervez a Tisza Párt a bevándorlókkal, másrészt mit tervez a határkerítéssel. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte a nyugati határra is kerítést kellene építeni, mert úgy látja, a migránsok előbb-utóbb olyan szinten elárasztják Európát, hogy Magyarország is élhetetlenné válik, mint most a Nyugat. Ennek mondjuk némileg ellentmond, hogy a nő a beszélgetés egy másik pontján megjegyezte, hogy a családja amúgy 50 éve Németországban él.

Magyar Péter a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Tisza Párt a kerítést meg fogja tartani, sőt, megpróbálják az árát is hazahozni, ami az Orbán-kormánynak mindezidáig nem sikerült. Megjegyezte ugyanakkor - ebben némi egyetértésben a Fidesszel - hogy a migrációt nem elég kerítéssel megakadályozni, helyben is segíteni kell Afrikát, hogy lehetőleg el se induljon a migrációs hullám és helyben tudják kezelni a problémákat. Ezt azzal indokolta, hogy fallal önmagában a Római Birodalom sem tudta megvédeni a polgárait, ezért szükség van okos diplomáciára és erős szövetségesekre. Ezen a ponton megjegyezte, örüljünk annak, hogy erős szövetségi rendszerben vagyunk, hogy bent vagyunk az Európai Unióban és a NATO-ban, akkor is, ha az EU sincs a legjobb állapotban.

A migrációról szólva a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy nem fogadják el a kötelező betelepítési kvótát, mint ahogy azt sem, hogy fizetniük kelljen, ha nem teszik. Azt ígérte, hogy az ellenzéki formáció kormányon szigorú és következetes módon fog fellépni az illegális migrációval szemben, itthon és az EU-ban is. Mesterházy Nagy Dalma megjegyezte, nem szeretné, hogy ha majd egyszer meghal, akkor bevándorlók tapossanak a sírján, Magyar Péter pedig emlékeztette arra, hogy a Fidesz-kormány amúgy több mint kétezer, jogerősen elítélt embercsempészt engedett ki a magyar börtönökből. Erre a választókerületi alelnök félkomolyan azzal reagált, hogy nem volt elég hely, mire Magyar kontrázott, hogy ha a Tisza kormányra kerül, biztosan lesz elég hely a börtönökben. Az ellenzéki vezető egyébként azzal is szembesítette a fideszes képviselőt, hogy a gazdasági migráció szervezésében egyébként Orbán Viktor családja is érintett.

A beszélgetés egy pontján Mesterházy Nagy Dalma tett egy olyan megjegyzést, miszerint „ilyen jól még nem éltek a magyarok”, de ez a gondolat jól hallhatóan nem aratott sikert a közönségben. Mint ahogy az sem, amikor a fideszes képviselő értetlenkedését fejezte ki amiatt, hogy Magyar Péter propagandának tartja a Hír TV-t. Ezt követően a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy nem hívják az állami médiába, mire Mesterházy Nagy Dalma elismerte, hogy oda behívhatnák, bár felidézte azért az is, hogy Magyar korábban az ATV-ből is kirohant (egyszer valóban történt ilyen, a tavalyi európai parlamenti választások után - a szerk.). A Tisza Párt elnöke viszont fenntartotta, hogy amikor anno egyszer elhagyta az ATV stúdióját, arra jó oka volt.

Szóba került a beszélgetésben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is, aki újabban a Fidesz kommunikációjának (egyik) patás ördögét testesíti meg, főleg, amióta a Tisza Pártot felvették az európai pártcsaládba. A fideszes választókerületi alelnök elmondta, hogy ő vérebnek szokta hívni a német politikust, Magyar Péter pedig emlékeztette, hogy hajdan a Fidesz is az Európai Néppárt tagja volt, neki pedig nincs olyan sok mosolygós képe Manfred Weberrel, mint Orbán Viktornak. „Örülök, hogy nem szerelmes magába, végre valaki, aki nem buzi” - nyugtázta ezt a nő.

Ezt követően előkerült Ursula von der Leyen is, akiről Magyar Péter elmondta, hogy korábban Orbán Viktor úgy jellemezte: „ez egy rendes, keresztény, hétgyermekes német asszony”. Erre Mesterházy Nagy Dalma azt állította, az Európai Bizottság elnöke egyik gyermekét sem maga szülte, hanem mindet örökbe fogadta, mire Magyar Péter jelezte, hogy ez nem igaz (tényleg nem, gyermekei 1987 és 1999 között születtek férjétől, Heiko von der Leyen orvos-vállalkozótól, akivel 1986-ban házasodtak össze - a szerk.). A fideszes képviselő ezen a ponton jegyezte meg, hogy a családja 50 éve Németországban él. A Tisza Párt elnöke ezzel kapcsolatban kifejtette még, hogy ha örökbe fogadta volna gyermekeit az Európai Bizottság elnöke, az is egy nagyon szép dolog lett volna, hiszen felnevelte őket. Cáfolni igyekezett ugyanakkor azt a fideszes vádat is, hogy ők szolgaian követnék az EPP elvárásait, mint mondta, mindössze 54 százalékban szavaznak együtt a pártcsaládjukkal, és sokszor megesik, hogy nem szavaznak. Amikor erre a nő megjegyezte, hogy szerinte a Tisza Párt elnöke alig van ott, akkor kifejtette, hogy ott van minden fontos szavazáson, ellentétben például Deutsch Tamással, „a nemzet portolójával”.

Magyar Péter végezetül köszönetet mondott Mesterházy Nagy Dalmának, amiért őszintén feltette a kérdéseit, s jó erőt, egészséget kívánt neki, továbbá, hogy az Őrség olyan legyen, amilyennek ő szeretné. Azt is megígérte, hogy ha a Tisza Párt kormányra kerül, képviselni fogják őt is, és minden más fideszes szavazót is.

Magyar Péter azóta Erdélyben folytatta turnéját, Marosvásárhelyen találkozott az RMDSZ alapítójával, Markó Bélával is.